Lietuvos rinktinė nusileido Lenkijos futbolininkams

Dariaus ir Girėno stadione Edgaro Jankausko auklėtiniai 0:2 (0:1) nusileido Lenkijos ekipai. Lietuvos rinktinei šiame cikle liko sužaisti paskutines atrankos rungtynes. Lapkričio 17 dieną Amsterdame lietuviai susitiks su Nyderlandų rinktine.
Sekmadienio rungtynės prasidėjo ganėtinai apylygiai, lenkai turėjo teritorinę persvarą, tačiau pavojingomis progomis ji nevirto.
Visgi po keliolikos minučių krito įvartis, tapęs vieninteliu pirmo kėlinio tiksliu smūgiu. Sebastianas Szymanskis atliko kampinį, o kamuolys, nieko nelietęs, įkrito tiesiai į Tomo Švedkausko ginamus vartus.
Po praleisto smūgio lietuviai nesutriko, kelis sykius apsilankė varžovų baudos aikštelės prieigose, atliko keletą smūgių, tačiau įvarčiais jie nevirto ir po pirmo kėlinio svečiai iš Lenkijos turėjo minimalų pranašumą 1:0.
Antroje dvikovos pusėje taip pat krito viso labo vienas įvartis. Jį pelnė gražiu smūgiu galva pasižymėjęs Lenkijos rinktinės kapitonas Robertas Lewandowskis, įtvirtinęs savo ekipos pranašumą
FIFA pasaulio futbolo čempionato atranka
Lietuva – Lenkija 0:2 (0:1)
Dariaus ir Girėno stadionas; teisėjas – Ondřejus Berka (Čekija)
Įvarčiai: 15 min. Sebastianas Szymanskis, 64 min. Robertas Lewandowskis (Lenkija)
Įspėti: 77 min. Vykintas Slivka, 79 min. Edvinas Girdvainis (Lietuva); 44 min. Bartoszas Sliszas, 77 min. Przemyslawas Wisniewskis (Lenkija)
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Tomas Švedkauskas, Artemijus Tutyškinas, Edvinas Girdvainis (85 min. Gytis Paulauskas), Fedor Černych (73 min. Eligijus Jankauskas), Gratas Sirgėdas (66 min. Modestas Vorobjovas), Justas Lasickas, Vykintas Slivka (85 min. Nauris Petkevičius), Gvidas Gineitis, Pijus Širvys, Vilius Armalas, Paulius Golubickas (66 min. Tomas Kalinauskas,).
Atsargoje: Džiugas Bartkus, Vincentas Šarkauskas, Rokas Lekiatas, Markas Beneta, Domantas Antanavičius, Klaudijus Upstas.
