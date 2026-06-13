Daugiabučio gyventojai šokiruoti: kaip įvažiuoti į aikštelę

Sudėtinga patekti
Bendrijos pirmininkas kreipėsi į „Kauno dieną“, nes nei jis, nei kiti gyventojai nesupranta po gatvės rekonstrukcijos priimtų sprendimų, kurie, kaip teigia, apsunkino gyvenimą daugiabučio gyventojams.
„Visa gatvė sutvarkyta gana keistai – važiuojamoji dalis susiaurinta, šaligatviai išplatinti. Tačiau didžiausia problema ta, kad ties mūsų daugiabučiu faktiškai panaikinta automobilių stovėjimo aikštelė“, – pasakojo A. Černiauskas.
Pasak jo, po rekonstrukcijos šaligatvis buvo pakeltas ir atskirtas bortais, todėl į anksčiau naudotą aikštelę patekti automobiliu tapo sudėtinga arba neįmanoma.
„Visoje gatvėje stovėjimo vietos ir privažiavimai suprojektuoti vienaip, o ties mūsų namu – visiškai kitaip. Užtenka atvažiuoti ir pasižiūrėti vietoje – iš karto matyti, kad sprendimas nelogiškas“, – sakė jis.
Nebuvo net atvykę
Bendrijos pirmininkas teigė, kad problemų kilo dar projektavimo etape. Anot jo, projekte buvo numatyti sprendimai, kurie būtų apsunkinę patekimą į požeminį garažą.
„Iš pradžių buvo kilusi grėsmė, kad bus apsunkintas įvažiavimas į požeminį parkingą. Kreipėmės į atsakingas institucijas ir tą klausimą pavyko išspręsti. Tačiau kartu kėlėme ir šaligatvio bei stovėjimo aikštelės problemą“, – pasakojo pašnekovas.
Susidarė įspūdis, kad nei projektuotojai, nei savivaldybės atstovai nebuvo atvykę pasižiūrėti, kaip viskas atrodo gyvai. Pagal brėžinius vienaip, bet realybėje situacija visai kitokia.
Jis kritikuoja projektuotojus ir savivaldybės atstovus, kurie, jo nuomone, sprendimus priėmė neįvertinę realios situacijos vietoje.
„Susidarė įspūdis, kad nei projektuotojai, nei savivaldybės atstovai nebuvo atvykę pasižiūrėti, kaip viskas atrodo gyvai. Pagal brėžinius vienaip, bet realybėje situacija visai kitokia“, – teigė gyventojas.
Kur statyti?
Anot pašnekovo, prieš namą esanti aikštelė buvo įrengta dar statant daugiabutį ir ilgus metus buvo naudojama gyventojų automobiliams.
„Priešais namą buvo apie dvidešimt stovėjimo vietų. Po rekonstrukcijos jų liko gerokai mažiau. Dabar aikštelė tarsi atskirta nuo gatvės, o patekti į ją galima tik važiuojant per šaligatvį, dėl ko vairuotojai rizikuoja sulaukti baudų“, – sakė A. Černiauskas.
Pašnekovas taip pat stebisi savivaldybės atstovų argumentais. „Man buvo pasakyta, kad reikėtų įsirengti įvažiavimą per savo žemę. Tačiau aplink daugiabutį nėra mūsų nuosavos žemės – visa teritorija priklauso savivaldybei. Todėl toks pasiūlymas tiesiog nėra realiai įgyvendinamas“, – teigė gyventojas.
Jo nuomone, problemą būtų galima išspręsti pakoregavus infrastruktūros išdėstymą.
„Jeigu jau siekiama, kad automobiliai nevažiuotų per šaligatvį, tuomet reikėtų sukeisti vietomis šaligatvį ir stovėjimo aikštelę. Tokie sprendimai kitose gatvės vietose veikia puikiai, todėl nesuprantu, kodėl ties mūsų namu pasirinktas kitoks variantas“, – kalbėjo jis.
Gyventojas tikisi, kad atsakingos institucijos dar įvertins situaciją vietoje ir ieškos būdų ištaisyti, jo manymu, netinkamai įgyvendintus sprendimus.
Komentaras
Aloyzas Pakalniškis,
Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas
Geležinio Vilko gatvės kapitalinis remontas atliktas pagal patvirtintą techninį darbo projektą, prioritetą teikiant eismo saugumui ir pėsčiųjų infrastruktūros gerinimui. Gatvė pritaikyta saugiam ir patogiam visų eismo dalyvių judėjimui.
Ties Geležinio Vilko g. 1A esanti teritorija, kurią gyventojai anksčiau naudojo automobiliams statyti, nebuvo įstatymų nustatyta tvarka įforminta ar įregistruota kaip oficiali automobilių stovėjimo aikštelė. Šioje vietoje statomi automobiliai išsikišdavo į pėsčiųjų tako zoną ir apsunkindavo pėsčiųjų judėjimą.
Suprojektuoti ir įrengti pakelti šaligatvio bortai atskiria pėsčiųjų zoną nuo važiuojamosios dalies ir užkerta kelią Kelių eismo taisyklių pažeidimams – automobilių važiavimui ir jų statymui ant šaligatvio.
Suprojektuoti stovėjimo vietas tarp gatvės važiuojamosios dalies ir daugiabučio namo sklypo ribos nepakanka vietos.
Daugiabutis namas turi savo požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, kuri privalo būti naudojama pagal paskirtį namo gyventojų automobiliams statyti. Taip pat namo gyventojai gali naudotis aplinkinėmis gatvėje įrengtomis automobilių stovėjimo vietomis.
Savivaldybė neplanuoja naikinti ar keisti įrengtų šaligatvių ir atkurti buvusio privažiavimo, nes darbai atlikti pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir užtikrina pėsčiųjų saugumą. Automobilių važiavimas per pėstiesiems skirtą šaligatvį į buvusias automobilių statymo vietas negali būti toleruojamas.
Rekomenduojame daugiabučio namo savininkų bendrijai maksimaliai išnaudoti pastate esantį požeminį parkingą ir naujai įrengtas stovėjimo vietas sutvarkytoje Geležinio Vilko gatvėje.
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