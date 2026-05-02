Dėkojo už indėlį į Lietuvos krepšinio plėtrą

2026-05-02 10:14 diena.lt inf.

Balandžio 24 d. Raudondvaryje vyko asociacijos „Lietuvos krepšinis“ metinė konferencija. Jos metu asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas Kauno rajono savivaldybei įteikė proginę Atlantos olimpinių žaidynių trisdešimtmečiui skirtą padėką „Už indėlį į Lietuvos krepšinio plėtrą“, kurią atsiėmė vicemeras Laurynas Dilys.

Įvertinimas: padėką M. Balčiūnas įteikė L. Diliui. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Šiais metais Kauno rajono savivaldybė paskelbta Lietuvos krepšinio sostine. Šį sprendimą lėmė savivaldos požiūris į rajone veikiančius krepšinio subjektus: pasaulinio reitingo lyderius Raudondvario 3x3 vyrų krepšinio klubą, Kauno „Omegos-Tauro-LSU“ komandą, „Tornado“ krepšinio mokyklą ir kitus krepšinio puoselėtojus.

Kauno rajonas yra lyderis Lietuvoje pagal santykinį sporto bazių prieinamumą, sporto infrastruktūros naujumą ir sportuojančių vaikų bei bendruomenių narių skaičių. Tai savivaldybė, kurioje kryptingai ir atsakingai tvarkoma sporto infrastruktūra, o gyventojai tai jaučia ir vertina.

