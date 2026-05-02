Dėkojo už indėlį į Lietuvos krepšinio plėtrą

Šiais metais Kauno rajono savivaldybė paskelbta Lietuvos krepšinio sostine. Šį sprendimą lėmė savivaldos požiūris į rajone veikiančius krepšinio subjektus: pasaulinio reitingo lyderius Raudondvario 3x3 vyrų krepšinio klubą, Kauno „Omegos-Tauro-LSU“ komandą, „Tornado“ krepšinio mokyklą ir kitus krepšinio puoselėtojus.
Kauno rajonas yra lyderis Lietuvoje pagal santykinį sporto bazių prieinamumą, sporto infrastruktūros naujumą ir sportuojančių vaikų bei bendruomenių narių skaičių. Tai savivaldybė, kurioje kryptingai ir atsakingai tvarkoma sporto infrastruktūra, o gyventojai tai jaučia ir vertina.
