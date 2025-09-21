Dėmesys – socialinių paslaugų plėtrai ir bendradarbiavimui

„Norisi pajausti, kuo gyvena savivaldybės ir ką galime atliepti nacionalinėje politikoje. Lankydamiesi įvairiose Lietuvos vietose matome daug skirtumų – juos lemia teritorijos dydis, specifika, bendruomenių poreikiai. Todėl norime išgirsti apie jūsų situaciją ir poreikius, kad galėtume atliepti tikruosius žmonių lūkesčius“, – pristatydama vizito tikslą sakė viceministrė.
Kauno rajono vicemeras Lukas Alsys pristatė pagrindinius veiklos akcentus socialinėje srityje.
Įgyvendinamas projektas dėl apsaugoto būsto paslaugos teikimo – planuojama įsigyti septynis būstus Akademijoje, Ringauduose, Garliavoje, Domeikavoje ir Užliedžiuose. Tai leis užtikrinti paslaugas keturiolikai asmenų, turinčių intelekto ar psichikos negalią. Projekto vertė – daugiau kaip 700 tūkst. eurų.
Būsto pritaikymas neįgaliesiems: šiemet numatyta pritaikyti 21 būstą. Iš jų septyni jau pritaikyti, dar vienuolikoje – šiuo metu vykdomi darbai.
Įgyvendinami projektai dėl užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos bendradarbiaujant su „Caritas“ ir Raudonojo Kryžiaus draugija. Paslaugos pasieks daugiau kaip 350 asmenų ir bus teikiamos šešiomis planuojamomis veiklomis.
Kauno rajono NVO tarybos veikla svarbi jungiant bendruomenes, jaunimo, kultūros ir socialines organizacijas. Taryba aktyviai bendradarbiauja su savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, dalyvauja rengiant teisės aktus.
Socialinių paslaugų tinklo plėtra – nuo Socialinių paslaugų centro, Čekiškės socialinių paslaugų namų iki Vaiko gerovės centro „Gynia“, kuris rūpinasi daugiau kaip 140 vaikų.
„Mums svarbu ne tik užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas šiandien, bet ir matyti, kaip galime jas plėtoti ateityje, kad kiekvienas žmogus Kauno rajone jaustųsi matomas ir palaikomas“, – sakė vicemeras L. Alsys.
Tokie susitikimai – galimybė dalytis patirtimi, diskutuoti apie aktualius iššūkius ir ieškoti sprendimų, padedančių plėsti socialines paslaugas, mažinti atskirtį, stiprinti bendruomenę ir kiekvieną jos narį.
