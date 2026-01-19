Premjerė: Vyriausybė pasitiki savivalda kaip lygiaverčiu partneriu

„Vyriausybė ir savivalda privalo dirbti kaip partneriai, priešingu atveju nukenčia tie, kuriems mes visi dirbame – tai Lietuvos gyventojai. Esame už didesnį savivaldybių įgalinimą sprendžiant vietos problemas ir savarankiškumą, nes būtent savivalda gali efektyviausiai pasirinkti priemones, kaip pasiekti nacionaliniu ar europiniu lygiu keliamus tikslus. Kartu matome ir uždavinius, spręstinus vyriausybiniu lygiu – susijusius pirmiausia su regioninės politikos koordinavimu ir itin plačiai šiuo metu išskaidytomis atsakomybėmis“, – sakė premjerė I. Ruginienė.
Premjerė pridūrė, kad XX-oji Vyriausybė yra atsisakiusi Regionų ministerijos steigimo idėjos, vietoj to daugiau atsakomybių suteikiant Vidaus reikalų ministerijai.
Susitikime vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pristatė siektinus regionų plėtros pokyčius ir esamus iššūkius.
Mažinant atsakomybės už regionų politiką išskaidymą numatoma sutelkti tolygiai ir tvariai plėtrai būtinas viešosios politikos sritis vienoje institucijoje – šis tikslas iškeltas ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane.
Diskusijoje savivaldybių merai išsakė opiausias problemas ir lūkesčius dėl bendradarbiavimo su Vyriausybe: kalbėta apie lankstumo poreikį įgyvendinant civilinės saugos projektus, Vietos savivaldos įstatymo pakeitimus, vidaus sandorių teisinį reguliavimą, savivaldybių finansinį savarankiškumą ir tvarių savarankiškų pajamų šaltinių plėtrą.
Premjerė I. Ruginienė užtikrino, kad Vyriausybė išliks atvira konstruktyviam dialogui su savivalda, ir pažymėjo tęsianti asmeninius reguliarius darbo vizitus regionuose.
Stiprinant Vyriausybės ir savivaldybių partnerystę, dar spalį premjerė ir LSA prezidentas Audrius Klišonis pasirašė atnaujintą dvišalio bendradarbiavimo susitarimą.
