Investuotojai atranda regionus

Atsakymas apie regionų gyvybingumą slypi paprastuose dalykuose: ar čia yra darbo, ar verda gyvenimas ir ar įmanoma patogiai įsikurti. Ten, kur šios trys dalys susijungia, regionai pradeda klestėti. „Pastaraisiais metais turime puikių pavyzdžių regionuose, kai statoma naujų daugiabučių, todėl mažų miestelių ateitis priklauso ne nuo kalbų, o darbų“, – tvirtino LNTPA vadovas Mindaugas Statulevičius.
Viena ryškiausių sėkmės istorijų yra Kauno rajono savivaldybės plėtra. Forume dalyvavęs meras Valerijus Makūnas pasidžiaugė, kad Kauno rajonas šiandien yra viena jauniausių ir sparčiausiai augančių šalies savivaldybių. Per Nepriklausomybės laikotarpį jis nuosekliai transformavosi iš agrarinio krašto į modernią, investicijoms patrauklią teritoriją, išlaikydamas stiprias žemės ūkio tradicijas, tačiau kartu išplėtodamas penkias verslo zonas ir vystydamas kurortinę kryptį.
Savivaldybė išsiskiria aktyvia statybų plėtra – pagal išduodamų statybos leidimų skaičių Kauno rajonas yra trečioje vietoje po Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono. Vidutinis darbo užmokestis nuosekliai auga ir artėja prie didžiųjų miestų lygio, o nedarbo lygis išlieka mažesnis nei šalies vidurkis. „Mums verslas yra strateginis partneris, todėl savivaldybė aktyviai dirba su investuotojais: užtikrina operatyvų dokumentų tvarkymą, vykdo palankią mokesčių politiką, padeda kurti infrastruktūrą“, – kalbėjo V. Makūnas.
Tokia politika, pasak mero, davė rezultatų – verslo subjektų skaičius per dešimtmetį padidėjo daugiau kaip dvigubai ir dabar siekia 5 680. Tiesioginės užsienio investicijos 2015 m. sudarė 116 mln. eurų, tačiau kasmet sparčiai augo ir 2024 m. buvo beveik milijardas eurų.
M. Statulevičius tvirtino, kad praėję metai Lietuvos nekilnojamojo turto statytojams buvo sėkmingi. Registrų centro duomenimis, šalyje per metus buvo įsigyta daugiau kaip 50 tūkst. būstų, tai yra 21 proc. daugiau nei 2024-aisiais.
Reikšmingą postūmį regionų nekilnojamojo turto segmentui daro gyventojų lūkestis aplinkai ir aktyviam socialiniam gyvenimui. „Šiandien žmogus nori patogaus būsto, jam rūpi, kad šalia namų būtų darželis, mokykla, nereikėtų į darbą važiuoti keliasdešimt kilometrų. O investuotojai irgi tiria aplinką, stebi, kurie miestai ir miesteliai gali pritraukti naujų gyventojų“, – kalbėjo LNTPA vadovas.
