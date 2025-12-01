Juras Taminskas: bus gerinamas keleivių aptarnavimas Kauno oro uoste

„Matome, kad hibridinė ataka paskutiniu laiku dar labiau suintensyvėjusi, ženklų į pozityvą nematome. Sutarėme su Lietuvos oro uostais, kad jie aktyviai dirbs su aviakompanijomis“, – spaudos konferencijoje pirmadienį sakė J. Taminskas.
„Būtent dėl skrydžių, vakarinių skrydžių, naktinių skrydžių į ir iš Kauno oro uosto užtikrinant resursus Kauno oro uoste ir žmonių pristatymą iš Vilniaus į Kauną, iš Kauno į Vilnių. Lygiagrečiai dirbam su aviakompanijomis, kurios skraido iš ir į Vilnių, kad patirtų kuo mažiau nepatogumų“, – kalbėjo ministras.
Anot J. Taminsko, Vilniaus oro uoste tamsiuoju paros metu neketinama uždrausti skrydžių, tačiau prieš Kalėdas bus sudarytos sąlygos daugiau skrydžių atlikti Kaune.
„Oro navigacija“ dirba, (...) kad artėjant šventiniam periodui (...) kuo mažiau bendrovės patirtų nepatogumų, o Vilniaus oro uostas (Lietuvos oro uostai – BNS) užtikrintų galimybę toms oro bendrovėms, kurios norėtų tam tikrus skrydžius vykdyti iš Kauno, ir sudarytų sąlygas kuo palankesnes būtent vykdyti iš Kauno“, – teigė J. Taminskas.
Ministro teigimu, reikia prisitaikyti prie situacijos, kol iš esmės bus išspręsta hibridinių atakų prieš Vilniaus oro uostą problema.
„Mes tiesiog negalime leisti sau neveikti, nieko nedaryti ir uždarinėti Vilniaus oro uostą. Tai ieškome visų galimų išeičių, variantų iš šios padėties, kas yra Susisiekimo ministerijos ir jos valdomų įmonių kompetencijos ribose“, – sakė J. Taminskas.
LTOU vadovas S. Bartkus savo ruožtu teigė, kad su oro linijomis deramasi, kad jos ne tik nukreiptų atskrendančius lėktuvus į Kauną, bet ir dažniau skraidintų iš antoir pagal dydį šalies oro uosto.
S. Bartkaus teigimu, Lietuvos oro uostai žada skatinti aviakompanijas skristi iš Kauno siūlydami mažesnę rinkliavą.
„Nauja iniciatyva, ties kuria dirbame su aviakompanijomis – kad išvykstančius skrydžius taip pat organizuotų iš Kauno: ar pervežant keleivius iš Vilniaus, ar kitais būdais, kad jie ten (į Kauno oro uostą – BNS) ateitų. O jau mūsų pagalba yra tiek operacinė, tiek finansinė“, – aiškino S. Bartkus.
„Kauno oro uoste planuojam pasiūlyti būtent ir tūpimo, ir išstovėjimo rinkliavų nuolaidas, kad aviakompanijos patirtų mažesnį smūgį būtent su šitais operaciniais nepatogumais“, – pabrėžė jis.
Anot LTOU vadovo, tokia nuolaida bus pasiūlyta oro bendrovėms, kurios į Vilnių atsiųs papildomų lėktuvų, kad kuo greičiau būtų atstatytas sutrikdytas jų eismas: „Pasiūlėm aviakompanijoms, kurios turi galimybę atsiųsti į Vilniaus oro uostą papildomus lėktuvus ne būtent nukreiptiems skrydžiams, bet po nukreiptų skrydžių, kad kuo greičiau būtų atstatytos operacijos. Kai kurios aviakompanijos pasinaudojo, joms teikiame ir nemokamą stovėjimą Vilniaus oro uoste.“
Kauno oro uostas parengtas papildomiems srautams
Pasak S. Bartkaus, Kauno oro uostas yra parengtas papildomiems keleivių srautams: „Matome galimybę, kad tikrai Kauno oro uostas pasiruošęs tuos skrydžius priimti.“
Jis pabrėžė, kad įšį oro uostą pastaruoju metu buvo daug investuojama, o jo plėtra leidžia ir naktimis saugoti „po keliolika“ papildomų lėktuvų, priimti daugiau keleivių.
„Išplėstas keleivių terminalas, (...) prieš porą savaičių buvo atidarytos visos erdvės keliautojams. Tai irgi realiai išplečia ir atvykimo pajėgumus, ir išvykimo pajėgumus“, – pabrėžė S. Bartkus.
Oro uostų vadovas taip pat teigė, jog Lietuvos oro uostai esant poreikiui į Kauną galėtų komandiruoti dalį Vilniaus personalo.
Ministras jaučiasi įkaitu
BNS rašė, kad savaitgalį Vilniaus oro uostas uždarytas dvi naktis iš eilės: šeštadienio naktį skrydžiai sustabdyti aštuonioms valandoms, sekmadienio – vienuolikai valandų.
J. Taminsko teigimu, savaitgalio sutrikimai paveikė apie 11 tūkst. keleivių: „Jaučiuosi įkaitu šios situacijos.“
Anot S. Bartkaus, per du mėnesius oro balionai sukėlė nepatogumų apie 47 tūkst. Vilniaus oro uosto keleivių – apie 5 proc. visų per tą laiką per Vilnių skridusių žmonių.
„Bet suprantame, kad tų nepatogumų mastas yra toks didelis, kad kelia grėsmę ne tiktai mūsų kaip oro uostų reputacijai, bet ir Lietuvai kaip atvykstančios šalies atvykėliams reputacijai“, – sakė S. Bartkus.
Dažni oro balionų iš Baltarusijos skrydžiai Vilniaus oro uosto darbą dažnai trikdo nuo spalio pradžios. Reaguojant į tai Vyriausybė lapkričio pradžioje mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija, tačiau balionų srautui atslūgus bei susidūrus su vežėjų spaudimu dėl Baltarusijoje strigusių vilkikų, ji buvo atverta 10 dienų anksčiau. Vis tik ją atvėrus balionų skrydžiai atsinaujino, o Minskas toliau neleidžia lietuviškiems vilkikams grįžti.
