„Kalėdinis senjorų paštas“: kviečia pradžiuginti nepažįstamus senjorus ranka rašytu laišku

Šiemet iniciatyva siekia ne tik pradžiuginti senolius, bet ir nutiesti nematomą, tačiau labai tvirtą tiltą tarp kartų, rašoma pranešime spaudai.
Kur ir kada? Nuo gruodžio 1 d. speciali kalėdinio pašto dėžutė jūsų lauks Eglučių giraitėje prie Kauno savivaldybės administracijos, Laisvės al. 96, Kaunas. Čia galėsite palikti savo ranka rašytus linkėjimus, laiškus ar atvirukus.
Kodėl tai svarbu? Skaitmeniniame pasaulyje ranka rašytas laiškas tampa išskirtine dovana, reikalaujančia laiko ir įsiklausymo. Tai daugiau nei šventinis gestas – tai emocinis ryšys.
Ką rašyti? Sveikinimai gali būti įvairių formų: laiškai, atvirukai, vaikų piešiniai. Svarbiausia – nuoširdumas. Pasidalinkite šiltais linkėjimais. Galite papasakoti apie save ar parašyti tai, kas jūsų manymu leistų senjorams pasijusti išgirstiems ir pastebėtiems. Galite rašyti anonimiškai arba nurodyti savo kontaktus. Dalis senjorų mielai atrašo, taip gali užsimegzti netikėta ir graži draugystė.
Praėjusiais metais iniciatyva subūrė didelę bendruomenę – surinkta beveik 4000 laiškų! Prie akcijos jungiasi ne tik pavieniai žmonės, bet ir moksleiviai, studentai, įmonių kolektyvai. Šiemet tikimės pasiekti dar daugiau širdžių. Jūsų laiškai keliaus ne tik „Senjoro“ lankomiems senoliams, bet ir į globos namus bei socialines įstaigas visoje Lietuvoje.
Laiškai, įmesti iki gruodžio 23 d., pasieks adresatus dar iki Kalėdų. Dėžutės bus pasiekiamos ir iki gruodžio 31 d. – vėliau atkeliavę laiškai bus perduoti senelių globos namams sausio mėnesį.
„Kviečiame stabtelėti ir pasidalinti širdies šiluma. Jūsų parašyti keli sakiniai kažkam gali tapti didžiausia šių Kalėdų dovana“, – teigia organizatoriai.
Daugiau informacijos apie akciją galite rasti čia.
