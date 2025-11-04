Kalėdų magija sugrįžta į Senamiestį: verslai kviečiami savo erdves puošti Art Deco stiliumi

„Šiemet šventiniu laikotarpiu miestą nušvies Art Deco stiliaus spindesys – nukelsiantis gyventojus ir svečius į elegantiškus tarpukario laikus. Verslininkai kviečiami prisijungti prie šios iniciatyvos ir kurti jaukią atmosferą per dailiai išpuoštas vitrinas, išlaikant vieningą šventinę tematiką. Art Deco žavesiui būdingos griežtos geometrinės formos, laiptuoti motyvai ir simetrija. Taip pat – blizgūs paviršiai, sodrios bei kontrastingos spalvos ir ornamentika“, – puošti vitrinas, restoranų prieigas paragino miesto atstovai.
Miesto savivaldybė kreipėsi į Senamiesčio verslus ir paragino pradžiuginti save, kauniečius bei miesto svečius, kurie Kauną lankys kalėdiniu laikotarpiu.
Kviečiame ir Jus jungtis į šią švenčių laukimo karštinę.
„Artėjant gražiausioms metų šventėms, kuomet net mažiausi miestai nušvinta lyg kelrodės žvaigždės, Kaunas taip pat ruošiasi ir jau visai netrukus kalėdinėmis dekoracijomis padabins miestą, skleisdamas šventinio laikotarpio dvasią.
Šiais metais kalėdinis šurmulys sugrįžta į Rotušės aikštę, tad kviečiame ir Jus jungtis į šią švenčių laukimo karštinę. Apdovanokite bei džiuginkite kauniečius dailiai išpuoštomis vitrinomis, kurios lyg nužengusios nuo gražiausių atvirukų kviestų ne tik pasigrožėti bet ir aplankyti Kauno miestą. Fantazuokite, kurkite ir puoškime mūsų mylimą miestą drauge“, – dėstė miesto atstovai.
Primenama, kad viešose Senamiesčio ir Naujamiesčio vietose ne didesnius nei 0,5 m atstumu nuo pastato prie pagrindinės įeigos galima statyti kalėdinės puošybos elementus, su sąlyga, kad nuo jų lieka ne mažesnis kaip 1,5 m šaligatvio plotis.
Delsti nėra ko – Kauno eglutės įžiebimas mažiau nei už mėnesio – lapkričio 22 d.
