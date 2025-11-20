Kauno verslai šoka į Kalėdų traukinį: džiugina papuoštos vitrinos

Laisvės alėjoje ir Senamiestyje veikiantys restoranai siekia prisidėti prie kalėdinės nuotaikos sklaidos, o kartu ir privilioti klientų, kad jiems būtų maloni iš šventinė patirtis mėgautis įvairiais patiekalais. Todėl verslai puošia erdves.
Vieni tik viduje papuošė žaliaskarę, kiti – vitrinose įkurdino įvairių žiemos personažų. Centrinėje Kauno dalyje galima pasigrožėti ir papuoštomis eglutėmis, ryškiais burbulais ar prisėsti nuotraukai ant specialaus suoliuko.
Viešojo maitinimo įstaigos naudoja skirtingus puošybos elementus, todėl vaikštinėjant galima atrasti vis kitokių Kalėdų nuotaikų, įsimažinti prie kitokių šventinių dekoracijų.
Kauno miestas eglutes, papuoštas lemputėmis, pastatė ir gėlių klombose, tad prie savivaldybės pastato pasitinka visas eglučių parkelis. Skelbta, kad ir Vienybės aikštėje veiks kalėdiniai kupolai bei lauko ledo arena, tad įžiebus pagrindinę Kauno eglę Rotušės aikštėje, visi kviečiami patirti Kalėdas visame mieste.
Naujausi komentarai