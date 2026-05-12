Kariuomenė: šiose Kauno vietose bus ribojamas eismas

Anot kariuomenės, tai – pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ organizuojamų pratybų „Geležinis Vilkas 2026“ scenarijaus dalis, kuomet bus vykdoma sužeistųjų evakuacija.
Šiuo metu vykstančios pagrindinės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ lauko taktikos pratybos „Geležinis Vilkas 2026“ skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus.
Pratybose Lietuvos kariuomenės Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse treniruojasi daugiau kaip 2500 karių, naudojama per 300 karinės technikos vienetų, užduotis remia Karinių oro pajėgų sraigtasparniai.
Kariai pratybų metu testuoja naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus, didelį dėmesį skiriant bepiločių orlaivių sistemoms bei modernioms antidroninėms priemonėms.
