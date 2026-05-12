 Kariuomenė: šiose Kauno vietose bus ribojamas eismas

Kariuomenė: šiose Kauno vietose bus ribojamas eismas

kas vyksta?
2026-05-12 12:52
Pranešimas spaudai

Lietuvos kariuomenė informuoja, kad gegužės 13 d. 12-14 val. Kaune, Baltų pr., Josvainių g. ir Baltijos g. sankryžoje, laikinai (10 -15 min.) bus ribojamas eismas, nes tuo metu planuojamas Lietuvos kariuomenės sraigtasparnio nusileidimas LSMU Kauno ligoninės prieigose. 

<span>Kariuomenė: šiose Kauno vietose bus ribojamas eismas</span>
Kariuomenė: šiose Kauno vietose bus ribojamas eismas / Lietuvos kariuomenės nuotr.

Anot kariuomenės, tai – pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ organizuojamų pratybų  „Geležinis Vilkas 2026“ scenarijaus dalis, kuomet bus vykdoma sužeistųjų evakuacija.

Šiuo metu vykstančios pagrindinės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ lauko taktikos pratybos „Geležinis Vilkas 2026“ skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. 

Pratybose Lietuvos kariuomenės Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse treniruojasi daugiau kaip 2500 karių, naudojama per 300 karinės technikos vienetų, užduotis remia Karinių oro pajėgų sraigtasparniai. 

Kariai pratybų metu testuoja naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus, didelį dėmesį skiriant bepiločių orlaivių sistemoms bei modernioms antidroninėms priemonėms.

Šiame straipsnyje:
kariuomenė
sraigtasparnis
pratybos
kariuomenės pratybos
ribojamas eismas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų