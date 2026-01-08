Kaunas ir sportas – neatskiriami: kviečia rinkti geriausius

Pripažinimai geriausiems
Kauniečiai jau aštuntą kartą kviečiami balsuoti ir išrinkti geriausius miesto sporto bendruomenės atstovus. Į miesto kvietimą teikti kandidatus devyniose kategorijose – „Metų sporto renginys“, „Metų jaunasis sportininkas“, „Metų jaunoji sportininkė“, „Metų sportininkas su negalia“, „Metų sportininkas“, „Metų sportininkė“, „Metų vyrų komanda“, „Metų moterų komanda“ ir „Metų treneris“ – atsiliepė sporto organizacijos, klubai ir bendruomenės.
Jie iš viso pateikė 41 nominantą. Už savo favoritus kauniečiai balsuoti gali iki sausio 14 dienos internetu: kaunas.lt.
Daugiausiai kauniečių ir komisijos balų surinkę laureatai bus apdovanoti iškilmingoje ceremonijoje, vyksiančioje Prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos manieže vasario 5 dieną. Šventinis renginys suburs Kauno sporto bendruomenę: laureatams bus įteiktos statulėlės už jų ryžtą, pasiekimus ir rodomą asmeninį pavyzdį, septynių atletų lauks ir 3 tūkst. eurų premijos. Tradiciškai komisija paskelbs ir kas pelnys apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus sportui.
Tarptautiniai čempionatai mieste
Praėję metai Kaunui buvo itin sėkmingi. Miestas tapo pirmojo Lietuvoje pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionato šeimininku – „Žalgirio“ arenoje varžėsi sportininkai iš daugiau nei 30 šalių. Išskirtiniu įvykiu tapo „OS festivalis“ – pirmą kartą šalyje tris dienas vykusios nemokamos orientacinės žaidynės. Aukšto meistriškumo varžybose savo jėgas išbandė gausus būrys gyventojų, miesto bendruomenių.
Kaune 2025-aisiais įvyko platus spektras kitų sportinių veiklų: tarptautiniai bokso ir stalo teniso turnyrai, labdaros bėgimai, sporto iniciatyvos subūrusios tūkstančius dalyvių bei žiūrovų.
„Pastaraisiais metais Kaune vykstant aukščiausio lygio sporto renginiams – pasauliniams šiuolaikinės penkiakovės, U18 ledo ritulio, Europos dailiojo čiuožimo ir F2 Europos vandens formulės čempionatams – mūsų atletai stoja į kovą su stipriausiais savo srities atstovais. Kaunas tampa neabejotinu traukos centru.
Atletų ir komandų pergalės – laimėjimas visai šaliai. Jie nebūtų įmanomi be atsidavusių sportininkų, trenerių ir geriausių sirgalių. Savo ruožtu, miestas siūlo vis daugiau kokybiškų sporto erdvių treniruotėms, varžyboms ir pergalėms“, – sakė miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Atletų ir komandų pergalės – laimėjimas visai šaliai.
Kauniečių sportininkų pasiekimai
Kauno atletų rezultatai pernai buvo itin solidūs. Skirtingose sporto šakose iškovoti Europos čempionatų medaliai, pelnytos prizinės vietos pasauliniuose turnyruose.
Žiemos sporto disciplinose kauniečiai iškovojo kelialapius į olimpines žaidynes Italijoje, Lietuvos pozicijos sustiprintos ir komandinėse pasaulio ir Europos varžybų rungtyse.
Lengvojoje atletikoje, kovos menuose, orientavimosi ir kitose sporto šakose pagerinti nacionaliniai rekordai bei pasiektos istoriškai reikšmingos pergalės.
„Visos investicijos į sportą – dėl žmonių. Būsima Futbolo ir regbio arena, jaunimui skirtas ekstremalaus sporto centras, lauko aikštynai – tik keli būsimi objektai skirti kauniečių sveikatai, aktyviam laisvalaikiui ar pergalėms“, – kalbėjo V. Matijošaitis.
Pasak jo, Kaunas ir toliau kryptingai stiprins sporto miesto vardą, sudarydamas geriausias sąlygas treniruotėms, aukšto meistriškumo atletams ir aktyvų gyvenimo būdą pasirinkusiems gyventojams.
Jau šiemet duris atvers naujutėlaitis baseinas Panemunėje. Jame jau atlikta 95 procentų darbų. Ryškūs pokyčiai suplanuoti Aleksote: čia išskils sporto kompleksas su vandens, smėlio ir kitų sporto šakų zonomis, Futbolo ir regbio arena, uždaras Ekstremalių sporto parkas, atviro lauko aikštynai. Jie papildys pernai atidarytus objektus: Prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos maniežą, Šilainių baseiną, Neptūno įlankoje įsikūrusią „Bangpūčio“ buriavimo bazę.
Naujausi komentarai