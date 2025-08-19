Iš Vilniaus „Žalgirio“ sirgalių – dar vienas akibrokštas

Panašu, kad kito kelio treneriui tiesiog tuoj neliks. „Žalgirio“ sirgaliai protestuoja tiesiog kiekvienose rungtynėse.
„Vladimirui Nikolaevičiui Čeburekinui nuo visos žaliai-baltos bendruomenės šiandien rungtynių metu buvo perduotas lygiai milijonas „vilmeurų“, kaip išeitinė kompensacija (kokie rezultatai, tokia ir kompensacija) ir dar kartą parodytos durys. Taip pat pradėta skaičiuoti paskutinė V. Venslovaitienės „Žalgirio“ vadovavimo savaitė“, – sirgaliai rašė socialinio tinklo „Facebook“ įraše.
Į aikštę šįkart skriejo netikri pinigai. Toks gestas – prabėgus jau dviem savaitėms nuo dabartinės vadovės pareiškimo apie pasitraukimą iš klubo veiklos.
Treneris V. Cheburinas per visą šį laikotarpį nė karto neatėjo pabendrauti su žiniasklaida, kas, pagal lygos reglamentus, yra privaloma – vietoje savęs atsiųsdavo asistentą. Po pergalės 2:1 prieš „Riterius“ treneris sugrįžo.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Šaunuolis „Žalgiris“, šaunuoliai žaidėjai. Nebuvo lengvos rungtynės, todėl reikėjo parodyti charakterį. Žaidėjai parodė, kad labai nori šios pergalės. Jaučiau didelį jų norą – tą matėme ir švieslentėje“, – teigė Vilniaus „Žalgirio“ vyr. treneris.
„Žalgiris“ per dvi savaites nuo labai rimto supurtymo nepralaimėjo nė karto: dvi pergalės ir lygiosios, kas šią akimirką yra penktoji vieta Lietuvos čempionate.
