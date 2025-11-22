 Kaunas pirmasis įžiebs Kalėdų eglę

2025-11-22 08:18
BNS inf.

Kaune šeštadienio vakarą bus įžiebta pagrindinė miesto kalėdinė eglė.

Kaunas pirmasis įžiebs Kalėdų eglę / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Kaip skelbia savivaldybė, Kaunas Kalėdų šventės simbolį įžiebia pirmasis šalyje.

Po metų pertraukos eglutės įžiebimas sugrįš į Rotušės aikštę – praėjusiais metais dėl Senamiestyje vykdytų rekonstrukcijos darbų medis buvo pastatytas Vienybės aikštėje.

17 metrų aukščio eglės tema – art deco (XX amžiaus 3–4 dešimtmečio meno kryptis – BNS) stilius, kuriam būdingos tiesios linijos, aštrūs kampai ir elegantiška ornamentika.

Kaunietės Irenos miestui padovanotą eglutę puoš daugiau kaip 140 rankų darbo žaisliukų, specialiai šiam projektui atkeliavusių iš Nyderlandų.

Kalėdų eglės įžiebimo vakarą taip pat vyks koncertas.

Viename iš Rotušės aikštėje esančių kupolų įsikurs edukacijų erdvė, o greta – ir Kalėdų Senelio rezidencija.

Pasak Kauno savivaldybės, kiekvieną savaitgalį Rotušės aikštėje vyks koncertai, muzikiniai personažų pasirodymai ir specialūs šou, šv. Kūčių išvakarėse skambės kalėdinės giesmės.

Tuo metu Vilniaus gatvėje veiks kalėdinis traukinukas, Vienybės aikštėje – edukacijų kupolas ir ledo čiuožykla.

tegul užsirauki
Eikit n... su savo kalėdomis ir eglutėmis. Nepalaikau tos isterijos, neskirsiu nė 5 centų, taip pat jokioms kitoms krikščioniškoms orgijoms
