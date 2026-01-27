Kaunas ruošia naują pramogą

Kauno valdžia užsinorėjo į miestą pažvelgti iš aukštai – mieste bus statomas apžvalgos ratas.
„Na, istoriškai Kaune yra buvęs apžvalgos ratas, tai čia tiesiog istorija simboliškai sukasi ratu. Tai tą ratą ir nuspręsta pabandyti sugrąžinti Kaunui, kad Kaunas turėtų tai, ką istoriškai turėjo“, – kalbėjo Kauno vicemeras Andrius Palionis.
Apžvalgos ratas turėtų siekti apie 50 metrų. Kur jis stovės, savivaldybė kol kas neatskleidžia, neoficialiai sklando kalbos, kad svarstomos kelios vietos: Milikonių apžvalgos aikštelė, Aleksoto panorama, Vytauto parkas, Kauno santaka ir kitos.
„Nenoriu iš karto įvykiams užbėgti už akių ir užduoti kažkokį toną. Tikrai priklausys nuo eilės dalykų ir, kai matysim, ar konkursas, pirkimas įvyko ar neįvyko, kokios techninės charakteristikos bus pateiktos, tada pereisim jau konkrečiau apie lokacijas kalbėti“, – teigė A. Palionis.
Gyventojai svarsto, kur tokį ratą įsivaizduotų.
„Tai turi būti tokia vieta, iš kurios matytųsi kuo daugiau miesto“, – savo nuomone dalijosi kaunietis.
„Milikonių kalnas – tai viskas ten gerai. O galbūt Aleksote, kažkur, kur aukščiau?“, – svarstė vyriškis.
Atkreipiamas dėmesys ir į rato kainą. Dokumentuose nurodoma suma – beveik 5 mln. eurų.
„Ji apima dvejų metų įrenginio garantiją ir techninę priežiūrą, tad tai nėra vien tik pats pirkinys be papildomų paslaugų. Viskas yra įskaičiuota. Be to, tokio įrenginio atvežimas ir sumontavimas taip pat gali nemažai kainuoti“, – aiškino A. Palionis.
Panašu, kad kauniečiai dėl apžvalgos rato pasidalijo į dvi stovyklas. Vieni džiaugiasi, kiti klausia, ar pinigai negalėtų būti panaudoti efektyviau.
„Jei būtų, nepakenktų, bet, manau, yra ir svarbesnių dalykų“, – sakė miesto gyventojas.
„Funikulierius reiktų sutvarkyt – čia istoriniai dalykai. O šitas ratas tai…Gal geriau į Palangą tegu važiuoja ir sukasi“, – kalbėjo kaunietis.

Apžvalgos ratą pirks ne pati savivaldybė, o jos įmonė „Kaunas IN“. Jos vadovas teigia, kad ratas ne tik kainuos, bet ir pritrauks turistų bei generuos pajamas.
„Turizmui tai yra labai didelis pliusas. Matomi sėkmingi pavyzdžiai mūsų regione: Ryga praėjusių metų balandį pasistatė apžvalgos ratą, Taline veikia net keli, Helsinkyje taip pat, Lietuvoje – Palangoje“, – tvirtino „Kaunas IN“ vadovas Tadas Stankevičius.
„Tačiau apžvalgos ratą kritikuoja miesto opozicija. Kauno miesto savivaldybė 2024 metus baigė su 80 mln.eurų skola. Todėl kyla klausimas, kodėl savivaldybė turi įsigyti tokį pirkinį. Kodėl to negalėtų padaryti privatus investuotojas? Juk visi prisimena, kad 2022–2023 metais čia jau stovėjo apžvalgos ratas“, – teigė Kauno savivaldybės tarybos narė Vaida Pranarauskaitė.
V. Pranarauskaitė klausia, kodėl pirmiausia nėra prižiūrimas jau pasaulyje pripažintas turtas, pavyzdžiui, neveikiantis ir sulūžęs Žaliakalnio funikulierius, įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą.
„Klausimas ne tik dėl to, kad Kauno miesto savivaldybė turėtų tvarkyti privačios UAB „Liftai“ įrangą ir funikulieriaus statinius, bet ir kodėl savivaldybė negalėtų šio objekto išpirkti, kaip ir kitų, pavyzdžiui, Dainų slėnio“, – pabrėžė V. Pranarauskaitė.
Vicemeras atkerta, kad kieno turtas, tas ir turi tvarkytis.
Saugomas funikulierius ir dabar yra mieste, jis niekur neiškeliamas, ir šiuo atveju visi sutaria, jog kiekvieno turto savininkas pirmiausia turi rūpintis savo turtu“, – sakė A. Palionis.
Pasak tarybos narės V. Pranarauskaitės, išnagrinėjus skelbiamus reikalavimus įmonei, statysiančiai apžvalgos ratą, kilo daugiau klausimų nei atsakymų.
„Susidaro įspūdis, kad savivaldybė galbūt tiksliai žino, kokia įmonė turėtų laimėti šį konkursą“, – teigė V. Pranarauskaitė.
Įvykus pirkimui, apžvalgos ratas per metus turėtų atsirasti Kaune. Anksčiau Milikonių aikštelėje jį buvo pastačiusi privati įmonė, o dar seniau, 1964 metais, ratas stovėjo Vytauto parke. Šiuo metu Lietuvoje veikia du apžvalgos ratai – Palangoje ir Zarasuose, o Šiauliuose jis laikinas, pastatomas tik tam tikromis progomis.
