Kaunas už 13,3 mln. eurų statys ekstremalaus sporto kompleksą

Miesto savivaldybės administracija netoli S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo esantį gamybinį pastatą nori paversti ekstremalaus sporto erdve viduje ir lauke bei paskelbė tarptautinį viešąjį pirkimą.
„Kuriamas individualios architektūros ir dizaino aktyvaus gatvės sporto vaikų ir jaunimo laisvalaikio ir sporto kompleksas, kurio infrastruktūra būtų pritaikyta skirtingoms veikloms“, – rašoma komplekso projektiniuose dokumentuose.
Erdvė bus pritaikyta važinėjantiems riedlentėmis, paspirtukais bei triukams skirtais dviračiais, taip pat parkūru užsiimantiems asmenims.
Apie 4 tūkst. kvadratinių metrų ploto uždaroje komplekso dalyje bus įrengtos rampos pradedantiesiems ir pažengusiems, saugaus mokymosi erdvė, šiuolaikinės penkiakovės kliūčių ruožas, kopimo siena.
„Numatoma sudaryti sąlygas aktyvia veikla užsiimti įvairaus amžiaus bei gebėjimų vaikams ir jaunimui. Kuriama infrastruktūra, kurioje saugiai savo įgūdžius galėtų lavinti tiek mėgėjai, tiek profesionalai, užtikrinant galimybę augti šių sporto šakų bendruomenei“, – teigia komplekso projektuotojai.
Teritorijoje taip pat bus pastatyta komplekso administracija, viešojo maitinimo ir įrangos nuomos patalpa, tualetai.
Projektuotojai, be kita ko, planuoja sukurti unikalų lengvai atpažįstamą dizainą, panaudojant tarpukario Kauno architektūros modernizmo ir art deco stilius, sienas išpaišant grafičiais lietuviško lėktuvo ANBO tematika.
