Kaune baigėsi ilgesnis nei įprastai šildymo sezonas

Šilumos vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl daugiabučių namų šildymo pradžios ir pabaigos.
Kaip ir kasmet norintieji šildymo sezoną pratęsti, gali kreiptis į daugiabučio namo, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų valdytoją. Tam reikia daugumos (50 proc. +1) daugiabučio namo bendraturčių sutikimo.
Svarbu žinoti, kad kompensacijos už šildymui suvartotą šilumą nuo oficialios šildymo sezono baigimo datos nėra skaičiuojamos. Jos fiksuojamos tik už šilumą, sunaudotą karštam vandeniui ruošti.
Dėl vėsesnių orų šįmet Kaunas šildymo sezoną baigia vėliau nei įprastai. Pernai sprendimas nutraukti šildymą priimtas balandžio 15 d., o užpernai – balandžio 29-ąją.
Naujausi komentarai