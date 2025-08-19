Kaune bus minima Ukrainos Nepriklausomybės diena: renginiai suplanuoti keliose vietose

Eisenos ir koncertai
Rugpjūčio 22 d., penktadienį, Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje organizuojamas Ukrainos Nepriklausomybės ir Vėliavos dienos minėjimas. Šis renginys organizuojamas kartu su Ukrainos ambasada.
„Viena iš paskutinių mirštančios Sovietų Sąjungos konvulsijų buvo 1991 m. rugpjūtį komunistų bandymas Maskvoje įvykdyti perversmą. Daugelis atsimena tankus Maskvos gatvėse, nerimą ir neaiškumą dėl ateities. Pučas nepavyko ir leido Lietuvos gyventojams lengviau atsikvėpti bei patikėti, kad tikrai išsaugosime laisvę. Panašiai, tačiau kiek kitaip reikalai klostėsi Ukrainoje.
1991 m. rugpjūčio 23 d. grupė deputatų į Aukščiausiosios Rados posėdį įnešė geltonos ir mėlynos spalvos Ukrainos vėliavą, kuri tuojau pat buvo pašventinta. Rytojaus dieną, rugpjūčio 24-ąją, Ukraina paskelbė Nepriklausomybę ir ši vėliava suplevėsavo virš Aukščiausiosios Rados. Istorinė Ukrainos vėliava garbingai saugoma Aukščiausiosios Rados muziejuje. Susiklostė, kad Ukrainos valstybei šventos datos seka viena po kitos. Tų pačių metų gruodžio 3 d. Lietuva pripažino Ukrainos nepriklausomybę ir gruodžio 12 d. valstybės oficialiai užmezgė santykius“, – istorijos tarpsnius kvietime į renginį priminė organizatoriai.
Veiksmas prasidės dar Laisvės alėjoje ties 34-uoju numeriu pažymėtu namu. 15 val. čia bus iškilminga Lietuvos šaulių sąjungos rikiuotė prie Ukrainos Tautos Respublikos armijos vadui plk. Evhenui Konovalecui atminti skirtos memorialinės lentos, tada – Lietuvos Respublikos ir Ukrainos vėliavų procesija į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį.
15.30 val. bus padėtos gėlės prie Laisvės paminklo ir Nežinomo kareivio kapo. Vėliau sugiedoti Lietuvos Respublikos ir Ukrainos himnai, vyks Visuotinio Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje kanclerio kunigo Vitalijaus Mockaus malda už žuvusiuosius Lietuvos ir Ukrainos laisvės gynėjus, tylos minutė ir svečių kalbos.
Programoje numatyta, kad 16.30 val. prasidės šiai progai skirtas koncertas, kuriame dalyvaus Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės vokalinis ansamblis „Žaibas“ (vadovas Rolandas Daugėla), ansamblis „Stožary“ (meno vadovė Aleksandra Zaikova), „Art Studio „Lampa“ (meno vadovė Julja Maslenko), grupė „Kristals“ (meno vadovė Aleksandra Zaikova), Tarptautinės ukrainiečių mokyklos mokiniai (meno vadovė Olena Kaliberda) ir kiti.
17.30 val. suskambės dvasinis Ukrainos himnas „Dievas, didysis, vienas!”.
Tik Ukraina ir ukrainiečiai nuspręs, kaip gyventi, kuriuo keliu eiti ir ką pasirinkti. Nes taip veikia nepriklausomybė.
Renginio metu Vytauto Didžiojo karo muziejuje bus eksponuojamos ukrainiečių karinių dalinių, remiamų Lietuvos, vėliavos, Lietuvoje gaminami maskuojamieji tinklai ir apkasų žvakės.
Renginiai forte
Rugpjūčio 24-ąją, tikrąją Ukrainos Nepriklausomybės dieną, minėjimas vyks IX forte.
Sekmadienį 15.30 val. dalyviai kviečiami kartu įkvėpti Ukrainos gynėjus, palaikyti juos šioje kovoje.
„Įkvėpti Ukrainos gynėjų stiprybės, ištvermės ir ryžto, drąsiai ženkime su nepriklausoma Ukraina iki pergalės, iki tikrosios taikos ir ramybės. Kaip taikliai yra pabrėžęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis: „Tik Ukraina ir ukrainiečiai nuspręs, kaip gyventi, kuriuo keliu eiti ir ką pasirinkti. Nes taip veikia nepriklausomybė“, – rašoma renginio kvietime.
Renginio metu neįkainojamomis savo patirtimis, pasakojimaisir įžvalgomis dalysis Visuotinio Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje kancleris, Kauno Kristaus Prisikėlimo krikščionių ortodoksų parapijos klebonas Vitalijus Mockus, Labdaros ir paramos fondo „Visi išvien“ direktorė Tatjana Narkevičienė, mokytojas, komikas, visuomenininkas, įvairių publikacijų ir tinklalaidžių autorius Justinas Visickas. Taip pat bus galima išklausyti parodos „Akimirka neblėsta“ kūrėjų pasakojimų.
Melodijomis džiugins ukrainiečių dainų ir šokių ansamblis „Malvos“ (vad. Natalija Myronets). Muzikiniuose kūriniuose suskambės ukrainiečių tautiniai motyvai, patriotinės gaidos, žmogiškieji džiaugsmai ir rūpesčiai, karo aidai ir viltingas taikios ateities lūkestis.
Renginys IX forte nemokamas ir atviras visiems.
