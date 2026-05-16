Kaune netrukus prasidės registracija į naują darželį Romainiuose

Pasak Kauno savivaldybės, darželyje bus ugdoma 250 vaikų, jame dirbs apie 100 darbuotojų. Įstaigoje suplanuota iš viso įrengti keturiolika grupių – šešias lopšelio ir aštuonias darželio.
Vieno aukšto pastate suplanuotos žaidimų ir miego zonos, atskiros prausyklos, tualetai bei virtuvėlės. Taip pat įrengti specialistų kabinetai, universali salė aktyviam laisvalaikiui, virtuvės ir pagalbinės patalpos. Prie kiekvienos grupės numatytos atskiros lauko erdvės ir žaidimų aikštelės.
Tėvelių prašymai priimti vaikus į naują darželį Romainiuose bus registruojami nuo gegužės 18 dienos per elektroninę sistemą arba atvykus į savivaldybės Klientų aptarnavimo ir informavimo skyrių.
Savivaldybė pažymi, kad pirmenybė bus teikiama Kaune gyvenamąją vietą deklaravusioms šeimoms.
