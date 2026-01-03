Kaune šimtai bėgikų įgyvendino naujametinius pažadus pradėti sportuoti

Skatina judėti
„Resolution Run“ bėgimas Kaune rengiamas jau antrą kartą. Organizatoriai kvietė metus pradėti energingai ir su motyvuota bei palaikančia bėgimo bendruomenės komanda, kuri pakels nuotaiką.
Į pirmąjį šių metų bėgimo renginį Kaune atvyko apie 200 dalyvių. Daugiausia jų – vietiniai, tačiau Kaune išbandyti bėgimo trasą nusprendė ir ne vienas bėgikas iš kito Lietuvos miesto.
„Kiekvienais metais norime padaryti gražią šventę žmonėms, kurie išsikėlė tikslus. Šis renginys – geras startas metų pradžioje pradėti tuos pažadus vykdyti. Turėjome įvairaus amžiaus dalyvių – ir vaikų, ir suaugusių, kai kurie bėgo kartu su šunimis, tad tikrai tai toks smagus bėgimas, be apribojimų.
Kalėdų Senelis antrus metus prisijungia, tad tai jau tapo tarsi šio bėgimo simboliu. Tikimės, kad išliks ši graži tradicija ir kitąmet sulauksime dar daugiau dalyvių“, – kalbėjo viena bėgimo organizatorė Teklė.
Proga pasivaržyti
Dalyviai galėjo rinktis vieną iš trijų bėgimo atstumų. 2,5 km sudarė trasą pirmyn ir atgal per visą Laisvės alėją. 5 km trasa – du kartus iki soboro ir atgal. Ištvermingiausi bėgikai bėgo 10 km, tai sudarė keturis kartus aplink pagrindinę Kauno pėsčiųjų alėją.
Iš Molėtų atvykęs Audrius „Kauno dienai“ tikino, kad mėgsta pasivaržyti, todėl pasirinko vidutinę trasą. Beje, vyras Naujuosius metus bėgimu pradeda ne pirmą kartą.
„Aš pradėjau rudenį bėgioti, o žiemą būdavo sunku, tad šis renginys paskatino bėgti ir tokiu oru. Man 50 metų ir galiu bėgti. Kai finišuoji, apima labai geras jausmas. Be to, čia yra ir su kuo palenktyniauti. Galiu bėgti ir ilgesnį maršrutą, bet bėgant 5 km gali ir greitį pagauti, ir pasivaržyti. Čia visi su gera nuotaika“, – kalbėjo bėgikas.
Pirmoji 2,5 km trasą tarp moterų įveikusi Sandra tikino, kad dalyvauti renginyje nusprendė ekspromtu. Ji pati gerai įvertino ir trasą, ir nuotaiką. „Tik rankos šąla“, – su šypsena ties finišo linija tarstelėjo moteris.
Visi dalyviai gavo medalius, kurie tarsi simboliai, jog tereikia tik ryžtis ir pradėti, tada visos pergalės bus pasiekiamos.
