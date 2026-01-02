 Nauji metai prasideda nuo bėgimo: vairuotojų laukia laikini eismo ribojimai

2026-01-02 10:30 diena.lt inf.

Naujais metais dažnas pradeda nuo pažadų sau, tarp kurių neretai pasitaiko ir – dažniau sportuoti. Todėl šeštadienį Laisvės alėjoje bus pirmasis šių metų bėgimas. Dėl jo keliose vietose bus laikinai ribojamas transporto eismas.

Nauji metai prasideda nuo bėgimo: vairuotojų laukia laikini eismo ribojimai / Organizatorių nuotr.

„Šeštadienį, sausio 3 d., dėl bėgimo „Resolution Run“ nuo 12 iki 14 val. bus ribojamas eismas Laisvės alėją kertančiose Maironio ir A. Mickevičiaus gatvių atkarpose. Atsiprašome už nepatogumus“, – informavo Kauno miesto savivaldybės specialistai.

Bėgimo organizatoriai kviečia pajudėti kartu ir smagiai pradėti 2026-uosius metus.

„Resolution Run 2026“ kviečia jus pamiklinti kojas ir pasisveikinti su naujais metais taip, kaip dera – energingai! Tai tobula proga pradėti vykdyti savo Naujųjų metų pažadus dar prieš jiems spėjus apdulkėti. O geriausia dalis? Nebėgsite vieni – šalia jūsų bus visa minia entuziastingų bėgikų! Garantija – šypsenos, gera nuotaika ir smagus startas į metus“, – nurodo organizatoriai.

Kauno m. savivaldybės nuotr.

Šis bėgimas vyks tik Laisvės alėjoje, nuo Nepriklausomybės aikštės iki E. Ožeškienės gatvės, abiem alėjos kryptimis. Bėgikai galės rinktis 2,5 arba 5, o gal net 10 km bėgimo atstumą. Tad nuo pasirinkto maršruto priklausys, kiek kartų reikės įveikti Laisvės alėjos taką.

Šiame straipsnyje:
Resolution Run
bėgimas
bėgimas miesto centre
ribojamas eismas

