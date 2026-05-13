Kauniečiai fiksuoja karinio sraigtasparnio nusileidimą Šilainiuose

Gal kai kurie praleido viešai skelbtą informaciją apie sraigtasparnio nusileidimą, gal kiti tiesiog su savais reikalais važiavo pro šalį ir teko sustoti, kad sraigtasparnis galėtų saugiai nusileisti žiedinėje sankryžoje prie LSMU Kauno ligoninės. Bet kuriuo atveju, šis nekasdienis vaizdas nepaliko abejingų, žmonės iš karto pamatytu reginiu panoro pasidalyti su portalo kauno.diena.lt skaitytojais.
Vaizdo įraše matyti, kaip eismas visiškai sustabdytas, o netrukus virš medžių lajos pasimato ir sraigtasparnio sraigtai.
„Kauno dienos“ skaitytojų vaizdo įrašas
Kaip jau skelbė portalas kauno.diena.lt, gegužės 13 d. 12-14 val. Kaune, Baltų pr., Josvainių g. ir Baltijos g. sankryžoje, laikinai (10 -15 min.) bus ribojamas eismas, nes tuo metu planuojamas Lietuvos kariuomenės sraigtasparnio nusileidimas LSMU Kauno ligoninės prieigose.
Lietuvos kariuomenė nurodo, kad tai – pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ organizuojamų pratybų „Geležinis Vilkas 2026“ scenarijaus dalis, kuomet bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Šiuo metu vykstančios pagrindinės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ lauko taktikos pratybos „Geležinis Vilkas 2026“, skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Be to, vykstančiose pratybose Lietuvos kariuomenės Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse treniruojasi daugiau kaip 2500 karių, naudojama per 300 karinės technikos vienetų, užduotis remia Karinių oro pajėgų sraigtasparniai. Kariai pratybų metu testuoja naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus, didelį dėmesį skiriant bepiločių orlaivių sistemoms bei modernioms antidroninėms priemonėms.
