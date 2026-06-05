Kauniečiai gėdina kaimynus: ši istorija nėra tik apie vieną išmestą sofą

Nekoks vaizdas
„Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną norime atkreipti dėmesį į problemą, su kuria susiduria daugelio Kauno ir kitų miestų daugiabučių gyventojai – netvarkingai paliekamas stambiagabarites atliekas ir aplinkos teršimą gyvenamuosiuose rajonuose.
Štai Kaune, Partizanų gatvėje, prie daugiabučio nr. 76, jau antrą dieną po gyventojų langais stovi išmesta sofa-lova. Pasak gyventojų, baldas buvo tiesiog išmestas pro pirmoje laiptinėje pirmame aukšte esančio buto langą ir paliktas bendro naudojimo teritorijoje, nesutvarkytas bei nepašalintas iki šiol. Situacija kelia ne tik estetinį diskomfortą, bet ir rodo augančią nepagarbos aplinkai bei kaimynams problemą“, – dėstė į redakciją parašę aktyvūs kauniečiai.
Netvarkingos atliekos gadina gyvenamąją aplinką, mažina bendruomeniškumą ir formuoja pavojingą „sniego gniūžtės“ efektą.
Neatsakingas elgesys
Vietos gyventojai pastebi, kad pastaraisiais metais vis dažniau filmuojamos konteinerių aikštelės ir žmonės baiminasi baudų už netinkamai paliekamas atliekas. Tačiau, tai, pasak kauniečių, skatina kaimynus stambiomis šiukšlėmis, kurios turėtų būti pristatytos į stambiagabaričių atliekų aikšteles, atsikratyti kitais būdais, kartais net paprasčiausiu – išmetant nebereikalingus daiktus tiesiai pro langą.
„Ši istorija nėra tik apie vieną sofą. Tai platesnė problema, su kuria susiduria daugelis daugiabučių rajonų gyventojų Kaune ir kituose miestuose. Netvarkingos atliekos gadina gyvenamąją aplinką, mažina bendruomeniškumą ir formuoja pavojingą „sniego gniūžtės“ efektą – kai netvarka tampa toleruojama ir kartojama“, – apie tai, kad šiukšlės traukia kitas šiukšles, dėstė skaitytojai.
Kviečia reaguoti pilietiškai
Gyventojai informavo, kad apie situaciją jau pranešta per epolicija.lt, taip pat užregistruotas pranešimas ir svetainėje tvarkaulietuva.lt.
„Bendruomenė tikisi, kad atsakingų institucijų dėmesys ir viešumas padės greičiau spręsti tokias situacijas bei paskatins didesnį gyventojų sąmoningumą.
Kviečiame miesto gyventojus nelikti abejingais, pilietiškai reaguoti į aplinkos taršos atvejus, dalintis panašiomis situacijomis ir prisidėti prie švaresnio bei pagarbesnio miesto kūrimo“, – laiške dėstė aktyvūs kauniečiai, norintys gyvent tvarkingoje aplinkoje.
Naujausi komentarai