Kauniečių akimirkos – „Kauno dienos“ fotografų nuotraukose

„Kauno dienos“ fotografų objektyvuose atsiskleidžia tikrasis miesto pulsas, žmonių emocijos ir kasdienybės grožis.
Kviečiame pasižvalgyti – surasti save, atpažinti pažįstamus veidus ir pasisemti teigiamos nuotaikos!
„Kauno dienos“ fotografai kasdien fiksuoja miesto gyvenimą – nuo skubančių praeivių iki jaukių, netikėtų akimirkų įvairiose Kauno vietose.
„Kauno dienos“ fotografų objektyvuose atsiskleidžia tikrasis miesto pulsas, žmonių emocijos ir kasdienybės grožis.
Kviečiame pasižvalgyti – surasti save, atpažinti pažįstamus veidus ir pasisemti teigiamos nuotaikos!
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