Iš Kauno – į Aukščiausiąjį Teismą?

Už jo kandidatūrą per neeilinį Teisėjų tarybos posėdį penktadienį balsavo trylika tarybos narių.
Teisėjų taryba patarė prezidentui kreiptis į Seimą teikti šį į teisėją į kasacinį teismą.
Daugiau nei aštuoniolika metų teisinėje sistemoje dirbantis M. Bartninkas yra Lietuvos teisėjų asociacijos, taip pat Teisėjų tarybos narys.
Kauno apygardos teismo vadovo kadencija baigiasi šiemet gruodį.
Teisėjo karjerą M. Bartninkas pradėjo 2013 m. Kauno apylinkės teisme, taip pačiais metais pradėjo dirbti ir lektoriumi Vytauto Didžiojo universitete.
Nuo 2016 m. jis dirbo Kėdainių rajono apylinkės teisme, ėjo šio teismo pirmininko pareigas.
Tuometės prezidentės Dalios Grybauskaitės 2017 m. liepos 17 d. dekretu teisininkas buvo paskirtas į Kauno apygardos teismą.
Naujausi komentarai