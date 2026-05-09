Kauno rajonas ir Užkarpatė: draugystė padeda stiprinti saugumą

Vertina pagalbą
„Mums nereikia gailesčio, tačiau labai reikia palaikymo, kad žiaurios lemties akivaizdoje nesijaustume vieniši, todėl tai, ką darote, mums labai svarbu“,– priimdamas Kauno rajono savivaldybės delegaciją kalbėjo Užkarpatės srities tarybos pirmininkas Romanas Sarajus.
„Rusijos karas Ukrainoje tapo išbandymu visam demokratiniam pasauliui, todėl pastarieji metai mūsų partnerystei suteikė dar gilesnės prasmės. Suprantame, kad, gindami savo šalį, jūs ginate mus ir visą Europą. Žavimės jūsų nepalaužiama dvasia, todėl visa širdimi esame ir būsime su jumis“,– kalbėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. Jis pasidžiaugė, kad Kauno rajone gyvenantys ukrainiečiai sėkmingai integruojasi, kuria savo buitį ir tampa svarbia bendruomenės dalimi.
Kartu su meru atvyko administracijos direktorius Mantas Rikteris, mero patarėja Loreta Navakauskienė ir Viešosios tvarkos skyriaus patarėjas Dainius Raubūnas. Ceremonijoje taip pat dalyvavo Užkarpatės srities karinės administracijos vadovas Miroslavas Biletskis, pirmasis tarybos pirmininko pavaduotojas Andrejus Sheketa, pavaduotojas Vasilis Demyantchukas, Biudžeto komiteto pirmininkė Natalia Shtefutsa, Vykdomojo komiteto reikalų tvarkytojo pavaduotojas Tarasas Haydukas, kiti pareigūnai.
Į Užkarpatę atgabenta ir humanitarinės pagalbos, kurią šį kartą sudarė du mokykliniai autobusiukai ir du automobiliai, tarnausiantys seniūnijų poreikiams. Jautria akimirka tapo knygos apie Kauno rajono ir Užkarpatės bendradarbiavimo dešimtmetį pristatymas.
R. Sarajus su M. Biletskiu sutarties atnaujinimo proga apdovanojo V. Makūną medaliu „Už indėlį į Užkarpatės vystymąsi“.
Veteranų ministerija
„Mums nereikia svetimų žemių, bet savųjų taip pat nenorime atiduoti – nė vieno centimetro. Giname savo šeimas, kovojame už vaikų ateitį“, – tokius žodžius Kauno rajono delegacijos nariams teko nuolat girdėti vizito Užkarpatėje metu. Ukrainiečių kova dėl išlikimo jau pareikalavo daugybės aukų: dingusiųjų be žinios, žuvusiųjų, suluošintų.
R. Sarajus pakvietė ant Užhorodo Šlovės kalvos ir kartu su lietuviais nulenkė galvas prieš tuos, kurie paaukojo gyvybes už Ukrainos laisvę. Šviežiai supilti žemės kauburėliai ir užrašai ant paminklų sukrečia: štai palaidotas 26-erių vyras, šalia – ne ką vyresnio brolio kapas. Aplink plevėsuoja vėliavų jūra.
Vien netekusių rankų, kojų ar kitaip sužalotų karių skaičius siekia daugiau kaip 150 tūkst., todėl Ukrainos Vyriausybė įkūrė Veteranų ministeriją, kuri rūpinasi buvusių karių reabilitacija, teikia jiems psichologinę pagalbą, padeda šeimoms.
Motyvuoja ir kitus
Svečiai buvo supažindinti su „Reabilitacijos centro 4.5.0“ projektu. Jį pastačius, kariai gaus visapusišką priežiūrą pagal aukščiausius pasaulio standartus. R. Sarajus pabrėžė, kad tai yra svarbiausia Užkarpatės statyba.
V. Makūnas kalbėjo apie galimybę Ukrainos reabilitologams stažuotis Lietuvoje, taip pat pasidalijo mintimis apie planuojamą rekonstruoti Kačerginės „Žibutės“ sanatoriją, kurioje taip pat bus teikiamos reabilitacijos paslaugos.
Svečiai aplankė Užkarpatės regioninės klinikinės ligoninės Reabilitacijos skyrių ir sporto komplekse „Junost“ įsikūrusį karo veteranų klubą „Gladiator“. Ant jo sienos pakabintas plakatas su Ukrainos didvyrių portretais ir užrašu „Būti kariu – gyventi amžinai“. Susitikime dalyvavo žuvusio Ukrainos didvyrio Anatolijaus Tegzos žmona Daryia, taip pat daugiau nei metus rusų nelaisvėje praleidusi Elena Tereščenko.
Gladiatoriai“ – fronte sužaloti ir reabilitaciją praėję kariai. Jie ne tik sportuoja, rengia varžybas, bet ir motyvuoja kitus sužeistuosius. „Asmeninis pavyzdys yra geriausias būdas įkvėpti naujam gyvenimui kovų draugus“, – tvirtino klubo vadovas Konstantinas Kašula.
Klubas vienija 28 karo veteranus, kurie, nepaisydami savo sužeidimų, palaiko vieni kitus, sportuoja ir kviečia prisijungti kitus karius. Čia galima išmėginti įvairių sporto šakų: irklavimą, atsispaudimus nuo suoliuko, stalo tenisą, slidinėjimą, svorių kilnojimą, šaudymą iš lanko, tinklinį, rutulio stūmimą, disko metimą, krepšinį, rankų lenkimą, bėgimą.
„Gladiatoriai“ atstovavo Užkarpatei nacionaliniame čempionate Lvive, varžėsi Kyjive, kituose Ukrainos miestuose. Komandos pasiekimai paskatino įkurti Užkarpatės adaptuoto sporto federaciją. Artimiausią turnyrą kartu su kolegomis Lietuvoje planuojama surengti Kaune. Meras V. Makūnas varžybų dalyviams pažadėjo visapusiškai padėti.
Ragino nedelsti
Kauno rajono delegacija Užkarpatėje sėmėsi naudingos civilinės saugos patirties. „Mums atrodė, kad tokio žiauraus karo šiais laikais negali būti, deja, jis atėjo į mūsų šalį“, – kalbėjo Užkarpatės srities nacionalinio pasipriešinimo mokymo centro vadovas, atsargos pulkininkas Jurijus Belyakovas. Anksčiau vyras vadovavo Donbasą gynusiai brigadai, tačiau mūšyje neteko rankos. Sugrįžęs į gimtinę, įkūrė centrą, kuriame galima išmokti apsisaugoti nuo minų, topografijos, gesinti gaisrus, teikti pirmąją medicinos pagalbą, valdyti ginklus, tarp jų – ir dronus.
Nacionalinio pasipriešinimo centre instruktoriais dirba taip pat karo veteranai, kurie moko elgtis ekstremalių situacijų sąlygomis. Kursai yra nemokami ir trunka tris mėnesius. Centras turi šaudyklą ir simuliacijų kabinetus, kuriuose galima gerinti karinės parengties įgūdžius. Savivaldybės finansuojama įstaiga turi devynis filialus įvairiose Užkarpatės vietose.
„Gaila, kad daug darbų neatlikome anksčiau, iki karo, – kalbėjo pulkininkas ir ragino bičiulius iš Lietuvos nedelsti ir daryti viską, kad būtų maksimaliai pasirengta galimoms grėsmėms. – Jei priešas žinos, kad už kiekvieno namo arba medžio jo laukia kulka, jis nedrįs jūsų pulti“, – tikino kariškis.
Mokomi ir vaikai
Kauno rajono atstovai taip pat aplankė Užhorodo ugniagesių gelbėtojų komandą, kuriai tenka gesinti raketų padegtas gamyklas, gyvenamuosius namus, užminuotose vietovėse esančius miškus.
Antrame pastato aukšte įrengtas mokymų centras vaikams. Čia jie žaidimų forma susipažįsta su gelbėjimo darbais, įvairiais ginklais, minų ieškikliais, dujokaukėmis, mokosi veikti gaisrų ir priešo antpuolių metu. Šį centrą jau aplankė daugiau kaip 20 tūkst. vaikų iš visos Ukrainos.
V. Makūnas su Užkarpatės srities tarybos nariu Volodymyru Chubirko aptarė galimybes įrengti civilinės saugos mokymų klasę Kauno rajono vaikams.
Didelį visuomeninį darbą Užkarpatėje atlieka ir savanoriai, kurie rūpinasi karo pabėgėliais, renka ir dalija labdarą. Vienas tokių paramos fondų – „Pelėdos lizdas“ – įsikūręs Užhorodo senamiestyje, buvusiuose vyno rūsiuose.
