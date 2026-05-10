Kauno rajonas stiprina saugumo infrastruktūrą

Gerinama būklė
Savivaldybė ne tik investuoja į infrastruktūrą, bet ir skatina pačius gyventojus aktyviai įsitraukti į savo saugumo stiprinimą. Jau ne pirmus metus Kauno rajono savivaldybė padeda gyventojams įsirengti priedangas daugiabučių namų rūsiuose. Tačiau tokia infrastruktūra diegiama ir viešuosiuose pastatuose, kad nenumatytų situacijų metu pakaunės gyventojai galėtų laikinai pasislėpti.
„Kauno rajono savivaldybėje yra 440 priedangų, 50 priklauso savivaldybei, penkios – kitoms valstybinėms institucijoms, likusios priedangos yra daugiabučių rūsių patalpos. Priedangų būklė gana įvairi. Renovuotų įstaigų priedangų būklė yra gera ar labai gera, kitų – patenkinama“, – esamą padėtį apžvelgė Viešosios tvarkos skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) Dainius Raubūnas.
Jis nurodė, kad pernai priedangoms atnaujinti pagal Valstybės gynybos fondo lėšomis finansuojamą projektą „Priedangų infrastruktūros plėtra Kauno rajono savivaldybėje“ skirta 450 tūkst. eurų. Už šias lėšas atnaujinama vienuolika priedangų, iš jų trijose darbai jau baigti.
Daugiausia darbų atlikta vienoje didžiausių Kauno rajono priedangų – Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje. Priedangoje įrengta vėdinimo sistema, evakuacinis išėjimas su evakuaciniu apšvietimu ir rezervinio elektros energijos tiekimo sistema (elektros generatorius).
Pagal minėtą projektą taip pat bus atlikta kitų darbų. Dešimtyje priedangų bus įrengtos vėdinimo sistemos, septyniose priedangose įrengti evakuaciniai išėjimai, įskaitant evakuacinį apšvietimą. Dar penkiose priedangose įėjimas bus pritaikytas judėjimo negalią turintiems asmenims, šešiose jų bus įrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos arba automatinių dūmų signalizatoriai.
„Dar devyniose priedangose pagal šį projektą bus įrengtos rezervinio energijos šaltinio sistemos, kitose septyniose – apsauginiai skydai langams (apsaugai nuo stiklo šukių)“, – kaip atnaujinamos priedangos, aiškino parengties pareigūnas.
D. Raubūnas pažymėjo, kad naujos priedangos bus įrengiamos naujai statomuose visuomeninės paskirties pastatuose arba rekonstruojamuose. Šiemet suplanuota atidaryti ne vieną tokią naujutėlę priedangą.
Parama gyventojams
Nuo 2024 m. Kauno rajono savivaldybė vykdo programą, pagal kurią priedangas galima įsirengti daugiabučiuose namuose. Parama jau pasinaudojo keturiolika daugiabučių, dar trijuose šiuo metu vykdomi priedangos įrengimo darbai.
„Daugiabučių gyventojai dažnai nenori prisiimti organizacinės naštos, nėra bendro sutarimo tarp gyventojų“, – kas stabdo priedangų įrengimą daugiabučiuose, įvardijo D. Raubūnas, tačiau specialistas pažymėjo, kad pasinaudoti savivaldybės parama ir įsirengti priedangas tikrai verta, nes programa apima daug dalykų, kurie iš tiesų pagerina saugumą.
Viešosios tvarkos skyriaus patarėjas aiškino, kad Kauno rajone yra patvirtinta ir įgyvendinama daugiabučių gyvenamųjų namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo programa, kurioje numatytas ir priedangų įrengimo daugiabučiuose finansavimas.
Pagal šias programas daugiabutyje galima atlikti namo laikančiųjų konstrukcijų ar statinio projekto ekspertizę, atlikti statybos techninę priežiūrą. Taip pat įrengiamas papildomas avarinis išėjimas iš priedangos. Jei toks yra, galima jį atnaujinti.
Jei rūsyje yra langų, gyventojai gali įsirengti apsauginius dangalus, pagamintus iš metalo, kompozitinių skydų ir pan. Tai svarbu, nes padeda apsaugoti žmones nuo skeveldrų sprogimo metu.
Be to, daugiabučio namo rūsyje įrengtoje priedangoje su rajono savivaldybės parama galima įdiegti priešgaisrinės, ryšio, elektros energijos šaltinių, asmens, medicinines ir kitas saugos priemones, atnaujinti sanitarinius mazgus, įrengti asmens komfortui ar specialiai įrangai laikyti skirtas erdves.
Svarbu užtikrinti gyventojų judėjimą priedangoje, todėl rūsiuose įrengiamas takų signalinis ženklinimas, atnaujinamas avarinis apšvietimas. Ne ką mažiau svarbu, kad priedangoje veiktų atskira nuotekų ir geriamojo vandens sistema, būtų užtikrintas alternatyvus elektros tiekimas, veiktų gaisro gesinimo sistemos, dūmų detektoriai.
Gyventojai priedangose taip pat už Kauno rajono savivaldybės pinigus gali įsigyti kelio iš priedangos pravalymo rinkinius, į kuriuos įeina tokie įrankiai kaip kirtiklis, laužtuvas, kūjis, kirvis, hidraulinis keltuvas, apsauginiai šalmai ir pan.
„2026 m. priedangoms įrengti ir atnaujinti skirta 580 tūkst. eurų“, – apie tai, kad dėmesys priedangoms išlieka didžiulis, nurodė D. Raubūnas.
Civilinė sauga
Kauno rajono savivaldybė pernai ėmėsi dar vieno ambicingo ir saugumą gerinančio projekto ir įsigijo mobiliųjų civilinės saugos konteinerių, kuriuose – būtiniausia įranga, kurios gali prireikti ekstremaliosios padėties metu.
„Priemonės, esančios konteineriuose, skirtos ekstremaliosioms situacijoms suvaldyti ir gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų metu. Tai vienintelis toks projektas Lietuvoje. Iki šiandien ekstremaliųjų situacijų nebuvo. Civilinės saugos priemonių konteineriai įrengti Vilkijos, Domeikavos ir Garliavos seniūnijose“, – nurodė parengties pareigūnas.
Jis sakė, kad kol kas esamų konteinerių pakanka ir naujų įsigyti neplanuojama.
Dar viena saugumo sritis, padedanti civiliams sužinoti apie pavojų, – perspėjimo sistemos. Jos nuolat tikrinamos, atnaujinamos, kad, nutikus nelaimei, esant pavojui, kuo daugiau gyventojų galėtų apie tai sužinoti.
Šiuo metu Kauno rajono teritorijoje įrengtos 47 gyventojų perspėjimo sirenos. Iš jų 28 yra valdomos centralizuotai, o devyniolika – vietiniu būdu, kai sireną paleidžia pastato, ant kurio ji įrengta, valdytojas.
Parengties pareigūnas nurodė, kad 2026–2027 m. planuojama visas vietinio valdymo elektromechanines sirenas pakeisti naujomis elektroninėmis sirenomis, galinčiomis perduoti ir žodinę informaciją. Šiuo metu vykdomas viešasis perspėjimo sirenų pirkimas.
Mokosi pasiruošti
Be to, Kauno rajono savivaldybėje parengtas ir vykdomas gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais planas, kuriuo siekiama gyventojams suteikti kuo daugiau informacijos apie tai, kur jie turėtų slėptis, kaip pasiruošti galimai nelaimei ir pan.
„Pernai įvyko trylika mokymų su bendruomenių lyderiais, gyventojais, ugdymo įstaigų mokiniais.
Siekiant suteikti savivaldybės įstaigų darbuotojams praktinių įgūdžių ir kompetencijų, leidžiančių efektyviai vykdyti savo funkcijas ekstremaliųjų situacijų, karinių ir hibridinių grėsmių metu, Kauno rajono švietimo skyrius kartu su Viešosios tvarkos skyriumi parengė ir įgyvendino civilinės saugos mokymus savivaldybės įstaigų vadovams. Įgyvendinant Kauno rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytą tikslą, suorganizuotos 53 prevencinės priemonės ir su kitomis institucijomis“, – teigė D. Raubūnas.
Jis informavo, kad kartu su policija 2025 m. Kauno rajono savivaldybė įvykdė 38 bendras prevencines priemones prie ugdymo įstaigų dėl nepilnamečių rūkymo ir psichotropinių medžiagų vartojimo, penkiolika kitų prevencinių priemonių (dėl priešgaisrinės saugos, Kelių eismo taisyklių ir kt.). Taip pat vykdytos prevencinio patruliavimo priemonės savaitgaliais ir masinių renginių metu Kauno rajono savivaldybės viešosiose vietose.
Kamerų tinklas
Priedangos ir mobilieji civilinės saugos konteineriai saugumą padeda užtikrinti esant išskirtinėms, nenumatytoms situacijoms, tačiau vaizdo stebėjimo kameros saugumą suteikia kasdien. Kauno rajono savivaldybė plečia vaizdo stebėjimo kamerų tinklą, tad tai leidžia geriau palaikyti viešąją tvarką.
„Kauno rajono savivaldybės teritorijoje šiuo metu veikiantis vaizdo stebėjimo kamerų tinklas yra vertinamas kaip funkcionalus, tačiau iš dalies pasenęs ir nebeatitinkantis visų šiandien keliamų techninių ir nacionalinio saugumo reikalavimų. Dalis naudojamos įrangos yra kiniškos kilmės, todėl ateityje numatyta ją palaipsniui keisti į patikimesnę, aukštesnius saugumo standartus atitinkančią.
Savivaldybė kartu su policija yra numačiusi reikšmingą tinklo plėtrą – artimiausiu laikotarpiu planuojama įrengti apie 80 naujų kamerų, skirtų automobilių eismui stebėti. Šis projektas jau suderintas su policijos institucijomis, siekiant efektyviau užtikrinti viešąją tvarką, eismo saugumą ir operatyvesnį reagavimą į pažeidimus“, – komentavo D. Raubūnas.
Viešosios tvarkos skyriaus patarėjas tikino, kad konkrečios naujų kamerų įrengimo vietos šiuo metu derinamos, todėl galutinio sąrašo dar nėra, tačiau planuojama, kad kameros bus diegiamos strategiškai svarbiose vietose: pagrindiniuose įvažiavimo ir išvažiavimo iš Kauno rajono keliuose, intensyvaus eismo sankryžose, kitose vietose, kuriose būtina stiprinti eismo kontrolę ir saugumą.
„Ateityje numatoma ne tik plėsti vaizdo kamerų tinklą, bet ir modernizuoti visą stebėjimo infrastruktūrą, užtikrinant jos atitiktį nacionalinio saugumo, duomenų apsaugos ir technologiniams reikalavimams“, – nurodė D. Raubūnas.
