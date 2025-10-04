Kauno rajono savivaldybė primena, kad šilumos vartotojai, išskyrus ikimokyklinio ugdymo, mokymo, sveikatos priežiūros ir socialines įstaigas, gali priimti daugumos gyventojų sprendimą pastato šildymą, nepažeidžiant nustatytų higienos normų, pradėti vėliau, negu nustatyta šildymo sezono pradžia. Apie tokį sprendimą būtina raštu informuoti šilumos tiekėją.
Kauno rajone pradėtas šildymo sezonas
2025-10-04 05:00
Nuo spalio 2 d. (ketvirtadienio) Kauno rajone pradėtas 2025–2026 m. šildymo sezonas. Pernai šildymo sezonas prasidėjo keliomis dienomis vėliau – spalio 4 d.
Kauno rajone pradėtas šildymo sezonas / freepik.com nuotr.
