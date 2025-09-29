Kauno rajono turizmo plėtros vizija iki 2030-ųjų: kas joje numatyta?

Išsamus vertinimas
Siekiant išsamaus situacijos vertinimo, buvo atlikta analizė, statistinių duomenų vertinimas, taip pat atliktos gyventojų ir verslo atstovų apklausos, parengtos rekomendacijos.
Strategijos rengimo tikslas – nustatyti Kauno rajono turizmo plėtros kryptis, prioritetus ir tikslus, siekiant racionaliai naudoti turimus turistinius objektus ir išteklius, teikti turizmo paslaugas, atitinkančias turistų ir gyventojų poreikius, ir užtikrinti nuoseklią turizmo plėtrą.
Plėtros prioritetai
Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras turi viziją, kad Kauno rajonas būtų strategiškai patogus aktyvaus laisvalaikio ir tvaraus turizmo kraštas, siūlantis unikalią patirtį, jungiančią gamtos, istorijos ir kultūros pažinimą, grįstą inovacijomis, svetingumu, patogumu.
„Mūsų siekiamybė, kad iki 2030 m. Kauno rajonas taptų patrauklia, darnia, inovatyvia turistine ir poilsio kryptimi, kur lankytojai rastų platų aktyvaus laisvalaikio, kultūros ir pramogų spektrą. Rajonas su išvystyta sausumos ir vandens infrastruktūra pritrauks turistų savo patrauklumu ir patogumu. Turizmo sektorius bus orientuotas į tvarią plėtrą, socialinę atsakomybę ir vietos bendruomenės gerovę“, – teigė Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Emilė Kaminskaitė-Sutkuvienė.
Daugiausia dėmesio, vykdant turizmo sektoriaus plėtrą Kauno rajone, bus skiriama darniam turizmui vystyti: kultūriniam-pažintiniam, gamtiniam, aktyvaus laisvalaikio ir sveikatingumo turizmui.
Įgyvendinant Kauno rajono turizmo plėtros strategiją iki 2030 m. numatomi trys plėtros prioritetai.
• turizmo paslaugų įvairovės ir infrastruktūros plėtra;
• Kauno rajono įvaizdžio stiprinimas ir žinomumo didinimas;
• ekonominio konkurencingumo ir inovatyvumo skatinimas.
Kiekvienam prioritetui numatomi strateginiai tikslai ir uždaviniai. Tikslų ir uždavinių įgyvendinimui įvertinti nustatomi rodikliai. Iš viso Turizmo strategijoje numatyti trys prioritetai, keturi strateginiai tikslai, aštuoni uždaviniai ir 25 priemonės.
Konkretūs darbai
„Mūsų siekis – sukurti kompleksinius turizmo paslaugų paketus, apimančius apgyvendinimo, maitinimo, edukacines, pažintines, pramogines, kultūrines ir sveikatingumo veiklas, orientuotas į skirtingas lankytojų grupes – šeimas, pavienius keliautojus, vyresnio amžiaus asmenis, specialiųjų poreikių turinčius lankytojus – užtikrinant jų poreikių įtraukimą nuo paslaugos planavimo iki pateikimo“, – akcentavo direktorė.
Centro vadovė sakė, kad laukia daug suplanuotų darbų: ketinama atnaujinti dviračių trasą Kulautuva–Šilelio kaimas ir įrengti dviračių trasą Kulautuva–Batniava–Vilkija, plėsti elektromobilių įkrovimo stotelių tinklą prie turizmo objektų, užtikrinant stotelių prieinamumą visiems vartotojams. Siekiama pereiti prie elektra varomo viešojo transporto eksploatavimo kurortinėje Kauno rajono teritorijoje.
Kluoniškių kaime numatyta įrengti amfiteatrą ir apžvalgos bokštą.
Vandens turizmas
E. Kaminskaitė-Sutkuvienė užsiminė, kad strategijoje suplanuota kurti, plėsti ir atnaujinti vandens turizmo paslaugų infrastruktūrą Kauno rajone taip, kad prieigos prie vandens būtų saugios ir prieinamos visiems lankytojams.
Ketinama pritaikyti Nemuno ir Nevėžio upių pakrantes vandens turizmui, pasitelkiant atsinaujinančiuosius išteklius ir diegiant išmaniąsias technologijas, įrengiant smulkiosios architektūros objektus.
Planuose – ir mobili prieplauka netoli Pyplių piliakalnio, laivų prieplauka su priestatu turizmo informacijos centrui Zapyškyje.
Prie Nemuno Kulautuvoje norima įrengti smėlio paplūdimį su mažosios architektūros objektais, tinkamais naudotis visokio amžiaus žmonėms.
Siekiant įveiklinti piliakalnius, esančius prie Nemuno upės, planuojama įrengti švyturius, kuriuose būtų naudojama saulės energija.
Dėmesys sveikatinimui
Kauno rajonas turi ambicingų planų Kačerginėje – bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligonine norima sukurti modernų reabilitacijos centrą, atnaujinant esamą „Žibutės“ sanatorijos infrastruktūrą Kačerginėje.
„Sieksime pritaikyti dalį Kauno rajone tekančių upių pakrančių sveikatinimui, vandens terapijoms, mezoterapijoms visais metų laikais. Taip pat planuojame įrengti ar pritaikyti takus miško terapijos organizuoti“, – sakė E. Kaminskaitė-Sutkuvienė.
