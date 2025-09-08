Kauno Rudens mugė 2025: jau šį savaitgalį tradicijų ir šokių fiesta miesto širdyje

Beveik 700 kūrėjų iš visos Lietuvos
Šiemet mugėje laukiama daugiau nei 650 tautodailininkų, amatininkų ir kūrėjų. Čia lankytojai ras subtilių papuošalų, rankų darbo tekstilės, išskirtinių dailės kūrinių, tradicinių maisto produktų ir rudens gėrybių. Kiekvienas turės galimybę parsinešti namo autentišką rudens skonį – nuo šviežių sūrių iki gardžios žuvies vakarienei.
Folkloro dienos: nuo pučiamųjų eisenos iki šokių pasirodymų
Mugės atidarymą penktadienį pažymės pučiamųjų orkestro eisena, lydėsianti miestiečius į sceną, kur prasidės tikra folkloro šventė su ansamblių, orkestrų ir šokėjų pasirodymais.
Šeštadienį mugės kulminacija taps ansamblis „Ratilio“ su DJ Kaziukas programa ir Kauno liaudies dainų ir šokių ansamblio „Ratava“ koncertas. Skambios dainos ir tautiniai šokiai miesto širdį pavers viena didele scena.
Šeimų erdvė ir personažai mažiesiems
Rudens mugėje veiklos ras visa šeima. Specialiai įrengtoje šeimų erdvėje lauks įvairūs žaidimai ir interaktyvios pramogos: vikrios šaškės, grumiansviedis, kroketas, molkky, iksiukai nuliukai ir kiti.
Mažuosius džiugins Labubu personažai, kurie taps tikrais mugės draugais.
Tvarumo akcentai
Mugė šiemet kvies ne tik linksmintis, bet ir susimąstyti apie atsakingus pasirinkimus.
Šeštadienį, rugsėjo 13 d., 13–14 val. prie Kauno savivaldybės pastato (šeimų erdvėje) vyks viktorina „Ar žinai?“. Čia bus galima pasitikrinti žinias apie rūšiavimą, ekologiją ir tvarumą. Teisingai atsakiusieji bus apdovanoti prizais.
Parodoje „Pakeisk rytojų“ bus pristatomos fotografijos, vaizduojančios taršos poveikį gamtai. Ekspozicija primins, kad tvarumas nėra mada, o būtinybė mūsų ateičiai.
Šokiai visiems: nuo folkloro iki lindihopo žingsnelių
Šeštadienio popietę nuo 14 iki 17 val. prie Laisvės alėjos fontano rudens ritmu užkrės svingo šokių studija. Lankytojai galės nemokamai išmokti pirmųjų lindihopo šokių žingsnelių ir pasimėgauti pasirodymais.
Mugė, jungianti kartas
„Kauno Rudens mugė – tai daugiau nei prekybinis renginys. Tai erdvė, kur susitinka tradicijos ir naujos idėjos, kur šeimos kartu leidžia laiką, o miesto gatvės prisipildo muzikos, kvapų ir šurmulio“, – teigė organizatoriai.
Kauno Rudens mugė vyks rugsėjo 12–14 d. Laisvės alėjoje ir Vilniaus gatvėje. Renginiai nemokami ir atviri visiems.
Pilna renginio programa aprašyme: https://www.facebook.com/events/1276218977546158.
Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama.
Mugės organizatorius – UAB „Mugių centras“
