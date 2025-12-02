Kauno Stoties turgaus teritorija ruošiasi ryškiems pokyčiams: darbymetis – jau kitąmet

Ieškomas rangovas
„Stoties teritorija – tarsi Kauno vartai. Jie pirmiausia matomi traukiniais ar autobusais atvykstantiems svečiams. Kone prieš penkerius metus grąžinę teritoriją miestui, pradėjome planuoti ir jos atnaujinimą. Žinodami, kad pokyčiai užtruks, kosmetiškai sutvarkėme labiausiai aptriušusias vietas. Dabar Stoties turgaus teritorija pasikeis neatpažįstamai“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Neabejojama, kad įgyvendinus projektą ši vieta teigiamai paveiks aplinkinių įsikūrusių įstaigų veiklas, skatins jų plėtrą, geriau reprezentuos miestą. Pokyčiai prisidės prie anksčiau atliktų darbų stoties teritorijoje.
Rasti rangovą viešojo paviljono pastato statybai ir pradėti darbus planuojama iki kitų metų gegužės. Prekeiviai apie laikinas vietas prekybai ir kitus svarbius sprendimus bus informuoti iš anksto.
Teritoriją atnaujins iš pagrindų
Viešojo paviljono su automobilių saugykla architektūrinį konkursą laimėjo architekčių Gražinos Janulytės-Bernotienės ir Guodos Zykuvienės komanda su idėja „Agora“.
Projektuojamą erdvę sudarys 3 elementai: halės tipo paviljonas su apželdintomis terasomis, renginių vieta ir lauko prekybos erdvės. Autorės pateikė skirtingus scenarijus, kaip viešasis paviljonas atrodytų skirtingais metų laikais.
Paviljono konstrukcijos suplanuotos iš monolitinio gelžbetonio kolonų, sienų ir perdangų. Denginiui bus panaudotos klijuotos medienos arkos.
Fasadų apdailai ketinama naudoti plytų mūrą ir medines pergolas. Siekiant vizualiai atverti patalpas į supančios aplinkos vaizdus, numatytas skaidrių vitrinų sprendiniai.
Universali viešojo paviljono erdvė
A++ klasės viešajame paviljone bus įrengta požeminė saugykla su kone pusšimčiu vietų automobiliams. Čia pat suplanuotas liftas iki pat antresolės, kurioje bus galimybė įrengti kavinę. Atviroje automobilių aikštelėje ketinama įrengti aštuonias vietas.
Šiaurinė dalis ves į lauko amfiteatrą, besijungiantį su renginių aikšte. Universali paviljono erdvė galės būti naudojama polifunkciškai, pagal skirtingus scenarijus skiriant ją ekspozicijai, mainams ar dalykiniams, proginiams susitikimams.
Lauko terasos visais keturiais metų laikais bus naudojamos kaip nedidelės šventinės ir individualaus poilsio erdvės.
Darbus numatyta atlikti per 18 mėnesių nuo jų pradžios.
