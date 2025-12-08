 Keisis nekilnojamojo turto mokesčiai

Keisis nekilnojamojo turto mokesčiai

2025-12-08 10:00 diena.lt inf.

Nuo 2026 m. Kauno rajone keisis nekilnojamojo turto mokesčio tarifai – tam pritarė lapkričio 27 d. posėdžiavusi Kauno rajono savivaldybės taryba. Keisti mokesčius prireikė, nes nuo kitų metų įsigalios Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai.

Keisis nekilnojamojo turto mokesčiai
Keisis nekilnojamojo turto mokesčiai / freepik.com nuotr.

Artėjantis 2026 m. laikotarpis žada daug pokyčių verslui dėl nekilnojamojo turto mokestinių verčių pokyčio ir papildomos nekilnojamojo turto mokesčio dedamosios, kuri bus mokama į valstybės biudžetą. Remiantis preliminariomis Registrų centro teikiamomis nekilnojamojo turto mokestinėmis vertėmis, nekilnojamojo turto vertės verslui galimai išaugs 20–30 proc.

Minėtos priežastys žymiai padidins verslo mokamą nekilnojamojo turto mokestį. Atsižvelgiant į tai, 2026 m. Kauno rajono savivaldybėje mokesčio tarifas mokesčių mokėtojams fiziniams asmenims, pelno nesiekiantiems viešiesiems juridiniams asmenims ir žemės ūkio bendrovėms bei smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus, mažinamas 0,1 procentiniu punktu, o kitiems juridiniams asmenims ir kolektyvinio investavimo subjektams – 0,3 procentiniais punktais.

Pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinės vertės neapmokestinamasis dydis, atsižvelgiant į nekilnojamojo turto mokestinę vertę Kauno rajone bus 450 000 eurų.

Nustatyti 2026 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifai:

• 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės – fiziniams asmenims, pelno nesiekiantiems viešiesiems juridiniams asmenims ir žemės ūkio bendrovėms;

• 0,5 proc. – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, atitinkantiems Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus;

• 0,5 proc. – kitiems juridiniams asmenims;

• 0,5 proc. – kolektyvinio investavimo subjektams;

• 3 proc. – už apleistas ir neprižiūrimas patalpas ir statinius.

Šiame straipsnyje:
Nekilnojamojo turto mokesčiai
keisis tarifai
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų