Ketina įrengti miško terapijos takus

LSMU Kulautuvos reabilitacijos ligoninės vadovas prof. Raimondas Kubilius pasakojo, kad universitete jau kuris laikas ruošiami miško terapijos specialistai. Jis apgailestavo, kad Lietuvoje nėra nė vieno miško terapijos tako, kuriame specialistai galėtų pritaikyti savo žinias praktiškai ir padėti žmonėms.
Miško terapijos užsiėmimas – sąmoningas buvimas miške, skirtas ryšiui su gamta stiprinti ir vidinei pusiausvyrai atrasti. Skirtingai nei paprastas pasivaikščiojimas, ši veikla kviečia sulėtinti žingsnį ir dėmesį sutelkti į penkis pojūčius: girdimus garsus, užuodžiamus kvapus, regimus vaizdus, prisilietimus ir net skonį. Ši praktika, kilusi iš Japonijos, šiandien yra tapusi pasauliniu judėjimu, kurį vis dažniau atranda ir Lietuva.
Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas džiaugiasi, kad mokslininkai visų pirma atsigręžė į Kauno rajoną, kuriame nuostabi gamta, – yra miškų, upių, šaltinių.
„Tikrai palaikome idėją įrengti miško terapijos takų mūsų kurortinėje teritorijoje, kurią sudaro trys prie Nemuno įsikūrę miesteliai: Kačerginė, Kulautuva ir Zapyškis. Bendradarbiaudami su mokslininkais galime įrengti pirmą tokį taką Lietuvoje“, – sakė meras.
LSMU Gamtos terapijos podiplominių studijų programos dėstytojai 2025 m. vasarą prie Kulautuvos ir Kačerginės miestelių esančiuose miškuose apžiūrėjo šešias potencialias vietas miško terapijos takui įrengti. Jos buvo įvertintos pagal Gamtos terapijos takų siūlomų sertifikavimo kriterijų.
Artimiausiu metu ketinama parengti takų koncepciją su technine specifikacija, takų schemomis ir pradėti įrengti takus.
