Kūčių dienos šturmas: „paskutinės minutės“ pirkėjai užtvindė prekybos centrus

Sutrukdė darbai
Trečiadienio vidudienį į didžiuosius prekybos centrus plūstantys miestiečiai priminė viską griaunančią stichiją. Tie, kurie delsė iki paskutinės minutės suprato, kad dovanos pačios nenusipirks, o baltą mišrainę iš kirvio, vargu, ar pavyks pagaminti. Eilės driekėsi ne tik parduotuvėse, bet ir jų prieigose. Čia vyko savotiškos lenktynės – kas pamatys laisvą automobilių stovėjimo vietą ir ją greičiau užims?
„Kaip studentė viską pasilikau paskutinei minutei. Kitaip tiesiog nepavyko. Dirbau ir pirmadienį, ir antradienį. Galvojau, kad pavyks ištrūkti anksčiau, o gavosi priešingai – vakar darbe užtrukau visa valanda ilgiau. Važiuoti į parduotuves jau nerizikavau“, – kaunietė Monika delne gniaužė popierėlį su pirkinių sąrašu. Mišrainei – žirneliai, morkos, rauginti agurkai ir bulvės, silkei – riešutai, džiovintos slyvos ir cinamonas, tradiciniams Kūčių pyragėliams – svogūnai ir džiovinti baravykai, o jei jų neras, tada pievagrybiai.
„Esu užsakiusi tortą Kalėdoms. Reiks nuvažiuoti pasiimt iš vienos moters. Oj, dar prisiminiau, ko neįrašiau į sąrašą! Spanguolės! Kokios Kūčios be spanguolių kisieliaus, – Monika rankinėje bandė apčiuopti rašiklį, kad ir vėl neužmirštų nusipirkti šaldytų uogų. – Bijau tik, kad nesikartotų praėjusių metų scenarijus, kai apvažiavus keturias parduotuves spanguolių neradau ir pirkau sintetinį ruošinį.“
Likučiai tirpsta
Didžiuosiuose prekybos centruose „Akropolis“ ir „Mega“ esančių maisto prekių parduotuvėse „Rimi“ ir „Maxima“ sparčiai tirpo majonezo, konservuotų daržovių, mandarinų likučiai. Specializuotose krautuvėlėse sparčiai nyko mėsa, žuvis ir jos gaminiai.
„Gavome labai daug išankstinių užsakymų. Viską sudėjome į maišus. Laukiame, kada žmonės atsiims. Vakar daug kas atėjo. Šiandien tik tiek jau liko“, – žuvies parduotuvės pardavėja dirstelėjo į pustuštį šaldytuvą.
Tradiciškai užsakymų karalienė – silkė. Daug kas užsiprašė šviežios arba žalios lašišos. Buvo ir tokių, kurie Kūčių stalą nusprendė paįvairinti krevetėmis, raudonaisiais ikrais ar jūrų šukutėmis.
Mėsos krautuvėlėse nebeliko vyniotinių, paštetų, kepimui paruoštų gaminių.
„Žmonės galvoja ne tik apie šį vakarą, bet ir apie rytojaus rytą, kai žuvį keis mėsa. Asortimentą turėjom didelį, dabar jau mažai kas liko. Dešrelės, koldūnai su mėsa. Turėjome ir su grybais, bet juos labai greit išpirko. Žmonės tingi terliotis su tešlomis“, – kalbėjo mėsos ir jos gaminių parduotuvės pardavėja.
Kaip voverės rate sukosi kepyklėlių darbuotojos. Šventės be saldėsių – ne šventės.
„Ne tik saldžius gaminius išpirko žmonės. Labai populiarūs mūsų kūčiukai, duona, kišai“, – kalbėjo prekybos ir pramogų centre „Akropolis“ esančios kepyklėlės pardavėja. Jai antrino saldžiuoju Kalėdų stalu susirūpinusi pirkėja. Kūčiukai čia esą vieni geriausių – nedidukai ir traškūs. Būtent tokius ji mėgsta labiausiai.
„Dar skanų pyragą jie turi. Tiksliau – turėjo. Pavėlavau. Teks ieškot alternatyvos. Bet matau, likęs tik Tiramisu. Kažkaip Kalėdoms netinka jis man“, – krimtosi pusamžė moteris.
Delsimo kaina – išlaidos
Paskutinės minutės pirkėjų banga užliejo ir ne maisto prekių parduotuves. Kažkas suprato, iki šiol neturintis nei vienos dovanos, kažkas – tik kaspino dėžutei perrišti.
„Neturiu nei maišelių, nei popieriaus. Visai nieko, – kaunietis Vytas prasitarė, kad pakavimo priemonės – ne vienintelis jo rūpestis. – Nieko nenupirkau nei mamai, nei sesei. Mačiau, kad vienoje kosmetikos parduotuvėje pirkinius iškart supakuoja. Tai išlošiu. Nupirksiu kokių kvepalų ir iškart supakuos juos man.“
Pamatęs nusidriekusią eilę prie „Douglas“ parduotuvės, esančios Savanorių prospekto „Maximoje“, Vytas suprato esantis ne vienas.
„Prieš kiekvienas Kalėdas sakau sau: nepasilik visko šventėms! Bet vis nepasimokau“, – delsimas, anot kauniečio, atsieina ir daugiau nervų, ir daugiau pinigų. Pastarųjų šiandien Vytas neskaičiavo. Mamos ir sesės kvepalams žadėjo išleist iki 300 eurų, nors žinojo, jei dovanomis būtų pradėjęs rūpintis anksčiau, išlaidos galėjo būti mažesnės.
„Yra „taškų“, kur prekiauja pigesniais kvepalais. Buvo juk ir „Juodojo penktadienio“ pasiūlymai. Ką padarysi – pats kaltas“, – pečiais gūžtelėjo vyras. Paskutinės minutės pirkėjai šlavė saldėsių rinkinius, kosmetiką, papuošalus, namų interjero detales. Kai kuriems važiuoti į prekybos centrus prireikė dėl pačių netikėčiausių priežasčių.
„Perdegė lemputė virš stalviršio. Kaip tyčia dabar. Kaip pjaustyti mišraines prietemoje? Teko važiuot į „Senukus“, – sutuoktinkų pora judėjo link mašinos su nauju pirkiniu rankoje ir ramybe širdyje, kad visi mišrainės kvadratėliai bus vienodo dydžio.
