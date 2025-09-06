Kultūros mugėje – atradimai ir seni pažįstami

Po vienu stogu išsirikiavo kelios dešimtys kultūros organizacijų ir iniciatyvų. Vieni savo veiklas ir artimiausius planus pristatė per žaidimus ar netikėtą patirtį, pavyzdžiui, Lietuvos švietimo muziejus kvietė sudalyvauti žaibiškame „Baimės faktoriuje“, o „9 zuikiai” atstovai siūlė čia pat vietoje leisti sau patirti gamtos poveikį per basas pėdas improvizuotoje miško paklotėje ir pasitelkus natūraliai aromatizuotą dulksną.
Mugėje dalyvavo ir jau 10 metų turizmo patirtį švenčianti iniciatyva „Gražinkime Kauną“, surengusi šimtus unikalių ir stebinančių ekskursijų apie Kauną ir apylinkes lietuvių, lenkų, anglų, rusų ir čekų kalbomis.
„Žmonės domisi, kokios artimiausios ekskursijos. O jų bus ir Vilijampolėje, ir Žaliakalnyje, pavyzdžiui, apie muzikus. Smagu, kai prieina žmonės, apie mūsų veiklą dar negirdėję. Smagu, kai prieina ir tie, kurie jau dalyvavę mūsų ekskursijose“, – pasakojo gidė Daiva Štarevičiūtė.
„Gražinkime Kauną“ direktorius gidas ir pedagogas Deimantas Ramanauskas vardijo, kad ekskursijų temos – labai įvairios: apie architektūrą, karybą, iškilias Lietuvos istorijos moteris ir pan.
Lietuvos audiosensorinės bibliotekos atstovas pasakojo, kad Kaune ši biblioteka nėra labai žinoma. „Norime, kad mus pamatytų ir išgirstų“, – sakė bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Naglis Jonaitis.
Biblioteka nepamainoma žmonėms, kurie negali skaityti įprasto teksto: turintiems regėjimo negalią, skaitymo sutrikimų, turintiems fizinę negalią, dėl kurios, pavyzdžiui, sunku nulaikyti knygą.
Bibliotekoje suteikiama nemokama galimybė pasinaudoti jiems pritaikytais skaitiniais: garsinėmis knygomis, elektroniniais leidiniais, filmais su garsiniu vaizdavimu.
„Elvis“ programėlėje arba elvislab.lt pateikus skaitymo sutrikimą pagrindžiantį dokumentą galima iš karto pradėti naudotis. Neturintiems arba nesinaudojantiems išmaniaisiais įrenginiais biblioteka suteikia nemokamus grotuvėlius su įrašytais pasirinktais skaitiniais ar filmu.
„Savanoriais gali tapti visi, mylintys kultūrą, meną ir Kauną. Kiekvienas turime skirtingas patirtis ir įgūdžius, tad galime įnešti savo indėlį į bendruomenę“, – kvietė prisijungti savanorių asociacija „Kultūristai“, kurios stalą puošusią štangą panoro pakilnoti ne vienas mugės dalyvis.
Kai kurie dalyviai įsijautė dėliodami dėliones ar gamindamiesi knygų skirtukus, kiti nepraleido progos pasinaudoti specialiomis nuolaidomis ir įsigyti bilietų į spektaklius, parodas, festivalius ir kt.
Įstaigos ir organizacijos savo veiklą pristatė ne tik kalbėdamos, bet ir pasirodymais scenoje. Joje vyko ir įdomios diskusijos aktualiomis temomis.
