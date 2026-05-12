Laisvės alėjoje seni medžiai vėl keičiami naujais

„Laisvės alėjoje netrukus prasidės želdinių tvarkymo darbai“, – pranešė miesto atstovai.
Pasak Kauno miesto savivaldybės, pagrindinėje pėsčiųjų alėjoje žvarbios žiemos neatlaikė dar keletas liepų.
„Po žiemos įvertinus medelių būklę, specialistai nusprendė devynias džiūstančias, apniktas grybinių ligų, drevėtas liepas pakeisti naujais medeliais. Likusiai daliai Laisvės alėjos želdinių bus atlikti sanitariniai, lajos formavimo bei genėjimo darbai. Jie yra svarbūs, siekiant išlaikyti gerą medelių sveikatą, padidinti atsparumą oro sąlygoms ir užtikrinti žmonių saugumą“, – Laisvės alėjos medžių būklę nurodė Kauno atstovai, pridūrę, kad želdinių tvarkymas prasidės artimiausiu metu.
Primename, kad Laisvės alėjoje senos liepos pirmą kartą pakeistos naujomis 2024 metais. Tuomet naujai sodintos 20-25 m. amžiaus Vokietijoje sodintos liepos, kurių šaknys formuojamos taip, kad tiktų augti miestuose. Pernai taip pat pakeista dalis liepų.
Naujausi komentarai