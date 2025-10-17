Laukti liko nedaug: kada didieji miestai įžiebs Kalėdų egles?

Portalas skelbia, kada bus įžiebtos didžiųjų miestų puošmenos.
Kaunas
Kaip jau skelbėme, šiemet Kalėdos sugrįžta į Kauno senamiestį. Dėl Rotušės aikštės rekonstrukcijos pernai Kalėdų eglė buvo papuošta Vienybės aikštėje, tačiau ši šventė vėl sugrįžta į Rotušės aikštę. Lapkričio 22 d. čia bus įžiebta žinomos floristės Kristinos Rimienės kurta žaliaskarė, tad kartu tai bus ir tarsi aikštės atidarymo šventė.
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis portalui kauno.diena.lt nurodė, kad dėl Kalėdų puošmenos naujoji Rotušės aikštės granito danga pažeista nebus, mat eglei paruoštas pamatas, į kurį ji ir bus statoma.
„Eglės stovėjimo vieta šiek tiek pakeista ir numatyta kiek arčiau aikštės centro link. Rengiant projektą projektuotai numatė įrengti granitines dangas, kurios pritaikytos sunkiasvorei technikai, tad puošiant eglę danga nebus pažeista“, – komentavo A. Pakalniškis.
Šiemet eglutės puošimo konkursą laimėjusi K. Rimienė portalui kiek anksčiau pasakojo, kad tokio kūrybinio darbo ji imsis pirmą kartą, o eglutę puoš unikaliu stiliumi. Tiesa, kol kas dar neatskleidžiama šiųmetė Kalėdų tema.
Ji pasakojo, kad ant eglutės bus ne tik pavienių dekoravimo elementų, kaip žaisliukai ar lemputės, tačiau bus pritaikyta ir kitokių formų, jungiamųjų detalių, kurios kurs Kalėdų eglės visumą.
„Bus ištisinių fragmentų, kurie tęsis per visą eglę. Be to, naudosime technologines naujoves – LED lemputes, kurias galima įvairiai programuoti. Jos gali būti ir šiltos, ir šaltos spalvos, ir įvairių spalvų derinių. Tos lemputės yra tarsi LED ekranas, norint, galima ir žodžius rašyti ar atkartoti simbolius. Šios lemputės leidžia į visą procesą pažiūrėti naujoviškai. Kiek žinau, Baltijos valstybėse nė karto nebuvo panaudota tokia technologija puošiant eglę“, – kalbėjo šiųmetė Kauno eglės puošėja.
Baltijos valstybėse nė karto nebuvo panaudota tokia technologija puošiant eglę.
Kaunas nusprendė vėl puošti gyvą žaliaskarę, kurią dovanos miestiečiai, tačiau pati gražiausia eglė iš jų kol kas dar neišrinkta. Miesto atstovai tik nurodė, kad šiais metais tikrai yra iš ko pasirinkti.
Šiais metais miesto Kalėdų eglutė bus įžiebta lapkričio 22 d., tačiau dar teks palaukti, kol paaiškės, kas pasirodys eglės įžiebimo šventiniame koncerte. Šiuo metu vyksta eglutės įžiebimo šventinio koncerto viešojo pirkimo procesas.
Kultūros skyriaus vedėja A. Augonė nurodė, kad šiais metais taikoma praėjusių metų kainodara ir Kalėdų eglutė kainuos 80 tūkst. eurų su PVM, Kalėdų eglutės įžiebimo koncertas – 150 tūkst. eurų su PVM.
Vilnius
Sostinėje eglė sužibs paskutinį rudens šeštadienį, lapkričio 29-ąją. Kokios eglutės ieško dekoratoriai ir kada pagrindinės Lietuvos Kalėdų eglės įžiebimas, plačiau pakomentavo Vilniaus Kalėdų eglutės dekoratorius Karolis Balvočius.
– Kokia Kalėdų eglės idėja?
– Tikrai atskleisti negaliu, norime išlaikyti šiek tiek paslapties. Bet bendrai žiūrint, Vilniaus savivaldybės rengiamo konkurso sąlygose buvo paminėta, kad Vilnius šiemet bus Europos Kalėdų sostinė. Todėl stengiamės atliepti tą temą ir sukurti jaukų, gražų, šiltą dizainą.
– Ar lengva konkuruoti su Europos miestais?
– Turbūt net nepasakyčiau, kad sunku konkuruoti. Europoje išsiskiriame dėmesiu Kalėdų eglei, būtent pačiai puošmenai. Labiau konkuruojame tarp Lietuvos miestų, o ne visoje Europoje.
– Ar jautriai reaguojate su komanda, jei sako, kad, pavyzdžiui, Širvintose gražiau?
– Šitame versle esu jau daugiau nei dvylika metų. Tai tikrai į tokius dalykus nereaguoju. Gal užsakovai labiau reaguoja, bet visada stengiuosi nuraminti: čia Kalėdos, čia šventė, o ne konkurencija ar varžybos. Pasidžiaukime miesto simboliu ir mėgaukimės švente.
– Sakote – Europos Kalėdų sostinė. Tai papuošite eglutę Europos vėliavėlėmis?
– Ne, tikrai nedetalizuosiu. Bet asmeniškai pamačiau užduotį ir pirmiausia kilo mintis – klasikinės, gražios, šiltos Kalėdos.
– Kada prasidės pasiruošimas Kalėdoms?
– Darbus pradedame prieš dvi savaites iki įžiebimo. Pirmiausia – konstrukcijos atvežimas, po kelių dienų atsiranda eglė, tada dekoruojame. Viskas vyksta maždaug prieš dvi savaites iki įžiebimo. Įžiebimas – lapkričio 29 d.
Klaipėda
Tą pačią dieną kaip ir sostinėje, lapkričio 29-ąją, žaliaskarė bus įžiebta ir uostamiestyje.
Jau sulaukta aštuonių žaliaskarių, galinčių tapti pagrindine Teatro aikštės kalėdine puošmena, siūlymų. Pora eglučių jau buvo apžiūrėtos, tačiau jos neatitiko kriterijų, tad galutinės kandidatės paieškos tęsis iki pat spalio 30-osios.
Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ projektų vadovė Živilė Putnienė, laikinai vykdanti direktorės funkcijas, sakė, kad šiuo metu sulaukta aštuonių siūlymų, du iš jų – iš praėjusių metų.
„Kažkokių drastiškų siūlymų, kaip kažkuriais metais buvo net iš Marijampolės, nėra. Tolimiausias – Gargždai, bet jau ir Gargždus reikėtų įsivertinti, nebent tai būtų tikrai labai graži eglė, kuri be konkurencijos būtų prieš kitas, tada gal tikrai galėtų laimėti“, – kalbėjo Ž. Putnienė ir pridūrė, kad kiti siūlymai gaunami iš Klaipėdos arba sodų bendrijų, esančių šalia uostamiesčio.
Organizatoriai primena, kokie reikalavimai Klaipėdos eglutei: ne žemesnė kaip dešimties metrų aukščio, plačiu ir gausiu šakų vainiku, verta pagrindinės miesto eglės vardo.
Pasiūlytos kandidatės bus apžiūrėtos, įvertintos ir pristatytos visuomenei. Sudaryta komisija atrinks tinkamiausią ir verčiausią Klaipėdos miesto eglės vardo.
Eglučių apžiūra prasidės pasibaigus siūlymų terminui.
„Porą eglučių mes jau apžiūrėjome dėl tam tikrų priežasčių. Dvi eglutes siūlė mokykla, kurioje vyksta renovacija, ir sakė, kad bet kokiu atveju jos bus nupjautos, tad norėjome iš karto įsivertinti. Pamatėme, kad, deja, eglutės nėra tinkamos centrinėms miesto eglutės pareigoms užimti. O likusių tinkamų kandidačių apžiūrėjimas vyks spalio pabaigoje arba lapkričio pirmomis dienomis, po Vėlinių“, – teigė Ž. Putnienė.
