Masinio turizmo žala negresia: Kauno kryptis – tvarumas

Sezono naujienos
Kaunas yra pelnęs sėkmingiausios turizmo traukos vietovės Lietuvoje įvertinimą, tad siekiama pateisinti turistų lūkesčius ir jiems suteikti geriausių apsilankymo patirčių.
„Šį sezoną Kaunas miesto svečius pasitinka su įspūdingais koncertais, didžiaisiais sporto ir kultūros renginiais, UNESCO modernizmo architektūra, moderniais muziejais ir pasiūlymais šeimoms su vaikais.
„Kaunas IN“ taip pat prisideda prie šių pasiūlymų: pažadinome mitinį Kauno Žvėrį ir sukūrėme naują žvėrišką maršrutą mažiesiems keliautojams – tiek vietiniams, tiek užsienio svečiams. Tai kelionė po Kauną, kurią papildo smagus žaidimas, skatinantis keliauti, pažinti miesto muziejus ir, žinoma, neapsieinantis be simbolinių dovanėlių“, – dienraščiui pasakojo VšĮ „Kaunas IN“ vadovas Tadas Stankevičius.
Jis pridūrė, kad mieste gimė žaidimas „Surink Kauną“, kuris yra „Surink Lietuvą“ pusbrolis, pakvietęs keliauti po vienuolika miesto seniūnijų, ieškant išskirtinių magnetukų.
„Mūsų tikslas buvo išvesti keliautojus už centro ribų ir parodyti, kad Kaunas – tai ne tik centras ir keli geriau žinomi kampeliai, bet visa nuostabi jo visuma. Maršruto objektus pasirinkome apklausę miestiečius ir svečius, o magnetukus piešė savo miestą mylinti kaunietė. Tai projektas, sukurtas iš meilės Kaunui ir skirtas visiems, kurie nori jį pažinti giliau“, – teigė pašnekovas.
Be to, aktyviai rengiami išmanieji sprendimai, kurie dar šią vasarą padės miesto svečiams susikurti asmeninius maršrutus.
Oru nepiktnaudžiauja
Europos šalyse vis pasikartoja karščio bangos. Klimato kaitos kontekste šiauresnės Europos šalys tampa geru pasirinkimu tiems, kurie nori šiltos, bet ne per karštos vasaros.
Visgi Kauno įvaizdžiu besirūpinantys specialistai pažymėjo, kad, reklamuodami turistams miestą, stengiasi nenaudoti tobulų orų komunikacijos, nes su klimato kaita susijusi rinkodara reikalauja daug jautrumo ir atjautos.
„Nors pastebime, kad kai kurie miestai pasitelkia „malonaus klimato“ komunikaciją kaip atsvarą ekstremaliems reiškiniams pietuose. Kaunas nesiekia savo vertės pasiūlymo grįsti vien tuo, kad čia tiesiog ne per karšta.
Vasaros Kaune – šiltos, žaliuojančios ir kultūriškai aktyvios ir tai tik viena dėlionės dalis. Žinoma, sulaukiame svečių iš šiltesnių kraštų, kurie vertina mūsų švelnesnį klimatą, ir mes tuo džiaugiamės. Kalbėdami apie vasarą Kaune užsienio rinkoms, klimatą paminime, bet tik tarp daugelio kitų dalykų. Nes iš tiesų randame ir galėtume dar pridėti daug priežasčių atvykti į Kauną net ir be klimato“, – dėstė T. Stankevičius.
„Kaunas IN“ vadovas pažymėjo, kad pagrindinis tikslas turistams – atskleisti Kauno visumą: nuo modernios architektūros ir kokybiškų kultūrinių patirčių iki gamtos prieinamumo, šiuolaikiškų muziejų ir renginių, kurie vyksta įvairiose miesto erdvėse.
„Vasara natūraliai yra intensyviausias lankymo sezonas, o tai reiškia, kad lankytojai dažnai išsiveža pozityvų, ryškų įspūdį. Tačiau mūsų strateginis dėmesys šiuo metu – sezoniškumo mažinimas, todėl dirbame su konferencijų ir renginių organizatoriais, kuriame programas ir palaikymo priemones rudens ir pavasario laikotarpiams. Norime, kad Kaunas būtų atrandamas ne tik vasarą, bet visais metų laikais – kiekvienas jų čia turi ką pasiūlyti“, – kryptis, kuriomis juda Kauno turizmo sektorius, įvardijo T. Stankevičius.
Tvarumo pavyzdžiai
„Kaunas IN“ vadovas dienraščiui pripažino, kad tvarios kelionės – viena strateginių krypčių. Turistai skatinami Kauną pažinti atsakingai, stengiasi, kad jie pasimėgautų gražiais gamtos kampeliais, turistautų neskubėdami, pasimėgaudami, paragaudami. Kitaip tariant, patirtų miestą visa širdimi.
„Tvarumas yra svarbi mūsų turizmo kryptis. Siekiame, kad siūlomi maršrutai skatintų atsakingą keliavimą – kviečiame lankytis visose miesto dalyse, keliauti pėsčiomis arba dviračiu, atrasti tiek žinomas, tiek mažiau matytas miesto vietas. Tai padeda paskirstyti turistų srautus, o turistams leidžia pažinti Kauną ne paviršutiniškai, bet iš tikrųjų“, – kalbėjo T. Stankevičius.
„Nors Turizmo informacijos centre galima rasti nemokamų popierinių leidinių, aktyviai skatiname rinktis jų skaitmenines versijas – tiek individualiems keliautojams, tiek miesto reprezentacijai. Mažiname popieriaus naudojimą įvairiais būdais: optimizuojame leidinių tiražus, perorientuojame platinimą į elektroninius kanalus ir peržiūrime, kur spausdinta medžiaga iš tiesų reikalinga. Net ir konferencijoms ar verslo renginiams, kurių organizatoriai paprašo leidinių, siūlome tvaresnes, mažiau resursų reikalaujančias alternatyvas“, – dar kelis tvarumo pavyzdžius paminėjo turizmo ekspertas.
Pasak T. Stankevičiaus, pastebima, kad ir patys turizmo verslai vis dažniau ieško tvaresnių savo veiklos sprendimų. „Drauge su partneriais iš kitų Baltijos šalių laimėjome tarptautinį projektą, kurio metu įmonėms bus suteikiami įrankiai ir ekspertų pagalba apskaičiuojant ir mažinant anglies dioksido pėdsaką, kuriamos mažo poveikio paslaugos, testuojamos jų tvarios rinkodaros galimybės, stiprinamas bendradarbiavimas ir žinių valdymas viso regiono lygmeniu“, – nurodė „Kaunas IN“ vadovas.
Kauną lankantys turistai taip pat mielai renkasi tvarius keliavimo būdus, siekia miestą pažinti įvairiapusiškai.
„Pastebime, kad po pandemijos pasikeitė ir patys keliautojai – vis dažniau sutinkame žmones, kurie renkasi tvaresnius sprendimus: keliauja ilgiau, lėčiau, dažnai traukiniais, dviračiais, o svarbiausia – pėsčiomis. Vis dažniau sulaukiame ir piligrimų. Šie keliautojai ieško vietinių patirčių, yra atidesni aplinkai, vertina sezonišką, vietinį maistą.
Tokie turistai ypač vertina galimybę atrasti miestą keliaudami pėsčiomis ar dviračiu, todėl mūsų kuriami maršrutai ir informacijos pateikimo būdai tam labai tinkami. Pastebime ir tai, kad jie labiau linkę lankyti ne tik gerai žinomus objektus, bet ir mažesnius muziejus ar skirtingus miesto rajonus – jiems rūpi autentiškumas ir santykis su aplinka“, – keliavimo po Kauną tendencijas vardijo T. Stankevičius.
Bėdų nekelia
Nors vis garsiau girdimas įvairių Europos miestų gyventojų pasipiktinimas dėl masinio turizmo daromos žalos jų gyvenamajai aplinkai, lankytiniems objektams, tačiau Kaunas žengia kita kryptimi. Šiame mieste dėl siūlomo tvaraus keliavimo masinio turizmo žala nejaučiama, todėl ir nėra svarstomi jokie turistų srautų ribojimai.
„Kaunas kol kas nepatiria masinio turizmo keliamų problemų – turistais visada džiaugiamės ir jų laukiame. Mūsų mieste nėra didelės atskirties tarp turistinės infrastruktūros ir tos, kuria naudojasi vietos gyventojai – miesto centras, parkai, muziejai ar kavinės yra visų bendras laukas.
Be to, mūsų strategija orientuota į tokius keliautojų segmentus, kurie paprastai nekelia diskomforto vietiniams – tai šeimos, kultūros ir architektūros entuziastai, smalsūs atradėjai, kurie neskuba, bet domisi. Tiesa, vasaros metu kai kuriose miesto centro vietose matome didesnius srautus, ypač per didžiuosius renginius, bet tai nutinka kelis kartus per sezoną ir srautai yra valdomi, prognozuojami momentai“, – teigė „Kaunas IN“ vadovas.
Siekiame, kad siūlomi maršrutai skatintų atsakingą keliavimą.
Pasak jo, tiek siūlomi maršrutai, tiek patarimai Turizmo informacijos centre padeda paskirstyti lankytojus po visą miestą. Kauno svečiai skatinami neapsiriboti vien centrine miesto dalimi, bet aplankyti skirtingus rajonus, parkus, muziejus ar atrasti gražiuosius gamtos kampelius.
Miesto skonis
Prie siekio skatinti Kauno svečius neskubant patirti miestą, stipriai prisideda ir gastroturizmas. Be to, paragauti įvairių Kauno skonių dabar skatina ir „Michelin“ gido įvertinti restoranai.
„Kaunas vis labiau įsitvirtina kaip miestas, į kurį verta atvykti dėl maisto. Jau dvejus metus iš eilės esame „Michelin“ gide – tai svarbus įvertinimas visam miesto restoranų tinklui. Žvaigždžių dar neturime, bet, kaip mėgstame sakyti, mums šie restoranai jau yra žvaigždės. Vietiniai tuo labai džiaugiasi, o užsienio svečiams „Michelin“ – žinomas, patikimas ženklas“, – tikino T. Stankevičius.
Pasak „Kaunas IN“ vadovo, patekimas į „Michelin“ gidą reiškia tarptautinį kokybės ženklą, o Kauno restoranai tokio įvertinimo tikrai verti, nes siūlo tiek netikėtų lietuviškos virtuvės interpretacijų, tiek ir įvairių kitų skonių, iš kurių susideda malonios patirtys.
„Šį faktą įtraukiame ir į savo komunikaciją, jį paminime pristatydami Kauną užsienio rinkoms, konferencijų svečiams, įtraukiame į teminius maršrutus. Vis dėlto, kai kalbame apie miesto skonį, mums svarbu parodyti visą įvairovę – nuo gatvės maisto ir degustacijų iki lėtų vakarienių mažose, jaukiose vietose“, – susipažinti su Kauno virtuvės įvairove kvietė pašnekovas.
Turizmo tendencijos
Kauno turizmo ekspertai stebi po pandemijos atsigavusius miesto svečių srautus. Kauną dažniausiai lanko kaimyninių šalių turistai, tačiau vis dažniau sulaukiama vizitų ir iš tolimesnių šalių.
„Nors kartais užtenka tiesiog pasivaikščioti Laisvės alėja ar prie Kauno pilies, kad pamatytume išaugusius užsienio turistų srautus, atsigavimą po pandemijos liudija ir kur kas tikslesni duomenys – tiek oficiali statistika, tiek sumokamas pagalvės mokestis, tiek Turizmo informacijos centrų lankytojų skaičiai. 2024 m. Kaunas pasiekė 98 proc. priešpandeminio svečių skaičiaus, o pagal nakvynių skaičių 2019 m. lygis jau buvo viršytas“, – statistiką apžvelgė „Kaunas IN“ vadovas.
Jis pažymėjo, kad nuo 2025 m., pradėjus veikti naujajai Nacionalinei turizmo informacinei sistemai, kol kas sudėtinga tiesiogiai lyginti 2024 ir 2025 m. rezultatus. „Visgi matome ir pozityvių pokyčių – duomenys tampa aktualesni, o jų pritaikomumas – daug didesnis. Pavyzdžiui, jau dabar galime beveik realiuoju laiku stebėti didesnių renginių poveikį apgyvendinimo sektoriui ar lankytojų dinamiką mieste“, – pridūrė T. Stankevičius.
Kalbant apie užsienio šalis, pirmaujantis dešimtukas nesikeičia: Kauną ir toliau dažniausiai renkasi turistai iš Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Vokietijos, Airijos ir Skandinavijos šalių. „Pasitvirtina ir tai, ką jau kuris laikas stebime praktiškai. Kaunas vis dažniau pasirenkamas medicinos turizmo tikslais, ypač iš Jungtinės Karalystės ir Airijos. Čia atvykstama ne tik gydytis, bet ir su lydinčiaisiais praleisti daugiau laiko mieste, šios kelionės neretai susijusios ir su platesne pažintimi su Kaunu“, – reziumavo T. Stankevičius.
