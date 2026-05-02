Medikams įteikti pirmieji „Medicinos smaragdai“

Renginyje dalyvavo ir sveikatos priežiūros bendruomenę pagerbė Seimo narys Šarūnas Šukevičius, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, socialinės apsaugos ir darbo viceministras Saulius Davainis, Kauno rajono savivaldybės vadovai ir tarybos nariai.
„Daugeliui žmonių jūs esate ne vien gydytojai ar slaugytojai – esate saugumo, pasitikėjimo ir vilties garantas. Dėkoju, kad pasirinkote šį kelią ir kasdien esate šalia žmogaus“, – dėkodama už nuoširdų darbą visuomenės labui kalbėjo ministrė R. Popovienė.
Iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje mero Valerijaus Makūno padėkomis pagerbta aštuoniolika medicinos darbuotojų iš įvairių Kauno rajono sveikatos priežiūros įstaigų. Įvertinti specialistai, kurių profesinį kelią ženklina ilgametė patirtis, rūpestis pacientu, lyderystė ir iniciatyvos stiprinant sveikatos paslaugų kokybę.
Šventės metu taip pat įteikti trys specialūs apdovanojimai „Medicinos smaragdai“, sukurti stiklo menininkės Valdos Verikaitės. Už aktyvų vaikų ir suaugusiųjų skiepijimą apdovanotas „Medicinos namų“ Šlienavos padalinys, už aktyvų profilaktinių programų įgyvendinimą – Babtų šeimos medicinos centras, o už sveikatos paslaugų plėtrą Kauno rajone – „Žaliakalnio poliklinikos“ Vijūkų padalinys.
„Kauno rajono savivaldybei sveikata buvo, yra ir bus prioritetas. Didžiuojamės savo sveikatos įstaigomis, jų profesionalumu ir tuo, kad daugelyje sričių jos diktuoja madas šalyje“, – teigė vicemeras Laurynas Dilys, pabrėždamas, kad medicinos bendruomenė neabejotinai daro pasaulį geresnį ir šviesesnį.
Kauno rajone sveikatos sistema kasmet nuosekliai stiprėja. Tai rodo augantis gyventojų pasitikėjimas – prie rajono sveikatos priežiūros įstaigų prisirašiusių pacientų skaičius šių metų kovą pasiekė daugiau kaip 72 tūkst. Jau trečius metus veikiantis Kauno rajono sveikatos centras, vienijantis devyniolika įstaigų, stiprina bendradarbiavimą, gerina paslaugų prieinamumą ir užtikrina kokybiškesnę pagalbą gyventojams.
Savivaldybė nuosekliai investuoja į sveikatos priežiūros infrastruktūrą ir paslaugų plėtrą – modernizuojamos gydymo įstaigos, diegiama nauja medicinos įranga, plečiamos pacientų namuose teikiamos paslaugos, o šiemet numatoma pradėti mobiliosios ambulatorijos veiklą. Greta stiprinamos prevencinės iniciatyvos: įgyvendinamas „Planet Youth“ projektas, plėtojama tėvystės įgūdžių stiprinimo programa „Kauno rajono tėvams aug(in)ti gera“, organizuojamos fizinio aktyvumo, emocinės sveikatos stiprinimo ir ankstyvosios intervencijos programos.
Iškilmingą Medicinos darbuotojų pagerbimo vakarą vainikavo operetė „Linksmoji našlė“, tapusi simboline padėka tiems, kurie kasdieniu darbu kuria sveikesnę mūsų krašto bendruomenę.
