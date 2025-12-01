Minėjo Tarptautinę žmonių su negalia dieną

Jonučių progimnazijos mokiniai paruošė išskirtinę šventinę programą, kurią skyrė šios bendruomenės žmonėms, turintiems negalią. Savo dainomis džiugino pradinukų choras „Abėcėlė“, sužavėjo kanklininkių duetas ir trimitininko pasirodymai, energingu šokiu užbūrė gatvės šokių studijos GJP šokėjos, ne vieną dainą atliko neįgaliųjų draugijos ansamblis „Šarma“.
Mokyklos direktorė Audra Galvanauskienė pagyrė mokytojus, skiepijančius vaikams tikrąsias vertybes ir mokančius juos padėti kitiems, suprasti ir atjausti.
Renginyje dalyvavęs Kauno rajono savivaldybės vicemeras Lukas Alsys džiaugėsi galimybe susitikti, pabendrauti, dalytis šiluma ir gerumu. Jis dėkojo draugijos pirmininkui Eugenijui Senovaičiui už nuolatinį rūpinimąsi neįgaliaisiais, o šventės dalyviams linkėjo sveikatos ir jaukių, šiltų artėjančių švenčių.
Kauno rajono socialinių paslaugų centras, tęsdamas Kauno rajono mero Valerijaus Makūno iniciatyvą, Tarptautinę žmonių su negalia dieną pakvietė susiburti šventiniame renginyje negalią turinčius asmenis.
Ši diena suvienijo visas į renginį atvykusias organizacijas ir priminė, kad kartu esame stipresni.
Šventėje dalyvavo Kauno rajone socialinę reabilitaciją neįgaliesiems teikiančios įstaigos: Garliavos ir Vilkijos neįgaliųjų draugijos, Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga, LASS pietvakarių centras, Lietuvos kurčiųjų draugija, Kauno rajono neįgaliųjų draugija, viešosios įstaigos „Tapk laisvas“ ir Socialinės terapijos namai, Lietuvos asociacija „Gyvastis“.
Renginio vedėja pabrėžė, kad būti kartu – visada reiškia gyventi, patirti, jausti, vertinti, branginti, turėti galimybę skleistis ir žinoti, kad esi ne vienas.
Pasveikinti ir pabendrauti su negalią turinčiais žmonėmis atvyko Kauno rajono savivaldybės vicemeras L. Alsys, administracijos direktoriaus pavaduotoja Rūta Černiauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė ir kiti. Visi svečiai linkėjo tikėjimo, kuris daro stebuklus, tvirtos sveikatos, stiprybės ir bendrystės.
Šventės metu savo pasirodymais džiugino Šakių cirko artistės, o nuostabų koncertą padovanojo atlikėjas Saša Song. Jam akomponavo pianistas Tadas Gerulskis.
