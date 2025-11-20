Mirė žinomas fotografas Petras Vaičiulis

„Ilsėkis ramybėje, mūsų mielas spalvų gaudytojau! Gili užuojauta artimiesiems ir bičiuliams“, – rašo jis.
Anot G. Jankaus, atsisveikinti su velioniu bus galima lapkričio 21 d. nuo 14 val. iki 20 val. šarvojimo salėje „Rekviem“, Jonavos g. 41A, Kaunas.
Urnos laidotuvės ir atsisveikinimo ceremonija vyks lapkričio 22 d. 12 val. Barstyčių bažnyčioje, Skuodo rajone.
Kaip rašo G. Jankus, P. Vaičiulis gimė Skuodo rajone, Mikytų kaime. Mokėsi Šančių vidurinėje mokykloje, po to – Vilniaus statybos technikume, bet jo didžioji aistra buvo ne statyba, o fotografija.
Velionis buvo Kauno žemaičių kultūros draugijos narys, glaudžius ryšius palaikė su Kauno latvių klubu „Dauguva“, dalyvavo „Atgajos“ paminklosaugos klubo, lietuvių ir latvių vienybės draugijos veikloje, daug metų dainavo folkloro ansamblyje „Liktužė“.
Fotomenininkas itin aktyviai dalyvavo kultūriniame gyvenime, įvairiuose miestuose rengė personalines parodas, fotografavo įvairių renginių akimirkas, dalyvavo Kauno ir užsienio profesionalių menininkų apsikeitimo kūriniais programose.
