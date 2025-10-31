MRU Sūduvos akademija – universitetas, kuris renkasi būti arčiau tavęs

Marijampolėje duris atverianti MRU Sūduvos akademija siūlo regionui aktualias studijų programas, modernią mokymosi aplinką ir galimybę siekti aukštojo išsilavinimo arčiau namų – be kompromisų dėl kokybės. Tai universitetas, kuris ne tik ateina į regioną, bet ir siekia čia pasilikti kaip ilgalaikis plėtros partneris.
MRU Sūduvos akademija tapo universiteto vizijos atspindžiu, kur švietimas – ne paskutinės eilutės investicija, o priemonė stiprinti regioninį atsparumą, sustabdyti socialinę eroziją ir sukurti tikėjimą, kad kokybiškas mokslas gali egzistuoti ne tik Vilniuje ar Kaune.
„Žinome, kaip svarbu išlaikyti jaunimą gimtajame krašte – kad ir čia turėtų tokias pat galimybes kaip didžiuosiuose miestuose. Į Marijampolę ir Sūduvos regioną įžengęs universitetas tokią perspektyvą suteiks“, – sako MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.
Šis MRU žingsnis dera su platesne Europos tendencija – universitetai tampa regioninės politikos instrumentais. Jie kuria žinių ekosistemas, generuoja tyrimų poveikį verslui, ugdo vietos lyderystę. Tokie miestai kaip Groningenas ar Upsala rodo, kad universitetai mažesniuose miestuose ne tik išgyvena – jie juos keičia.
MRU žengia į Marijampolę ne ieškodamas auditorijų, o siūlydamas bendrakūrystę. Tai universitetas, kuris prisitaiko ne prie savęs, o prie regiono. Studijų programos čia kuriamos tikslingai – atsakant į darbo rinkos duomenimis pagrįstus poreikius. Tam MRU atliko išsamų vietos verslo ir viešojo sektoriaus poreikių tyrimą ir tapo Sūduvos pramonės ir verslo asociacijos (SPIVA) nariu.
MRU Sūduvos akademijos studijų pasiūla suformuota ne spėliojant, o reaguojant į aiškiai išreikštus regiono poreikius. „Apskaita ir finansai“ – tai programa, rengianti specialistus, gebančius operatyviai prisitaikyti prie šiuolaikinės viešojo ir privataus sektorių finansų valdymo realybės, o „Verslo vadyba“, siūlanti net tris skirtingas specializacijas, leidžia studentui susikurti kryptingą kompetencijų portfelį, reikalingą dinamiškoje verslo aplinkoje.
Šiandien, kai skaitmeninė ekonomika keičia darbo rinką net regioniniu lygmeniu, į pirmą planą kyla tokios programos kaip „Skaitmeninės technologijos ir kibernetinis saugumas“, kurių absolventai tampa ne tik techninių žinių turinčiais profesionalais, bet ir sistemų saugumo architektais vietos įmonėse. Tuo metu „Verslo vadyba“ – tiesioginis atsakas į vieną stipriausių Marijampolės ekonominių sektorių, kuriame jau šiandien trūksta gerai parengtų logistikos grandinės koordinatorių.
Švietimo srityje, kurioje Sūduva jaučia didžiausią specialistų trūkumą, itin svarbi tampa „Ikimokyklinio ugdymo pedagogika“ – programa, orientuota į įtraukųjį ugdymą, atitinkanti šiuolaikinės pedagogikos ir socialinio jautrumo standartus. Lygiai taip pat regionui aktuali programa „Socialinis darbas ir žmogaus teisės“ – šiuo metu vienintelė tokia Lietuvoje, jungianti dvi gyvybiškai svarbias sritis, kurių specialistų tiek viešajame, tiek nevyriausybiniame sektoriuose labai stinga.
Teisės srityje MRU siūlo pažangią „Teisės“ programą, kurioje teoriniai pagrindai integruoti su technologiniais gebėjimais – čia studentai mokosi ne tik klasikinės teisės, bet ir dirbtinio intelekto ir teisinių technologijų taikymo. O „Verslo anglų kalba ir komunikacija“ – tai galimybė įgyti ne tik kalbinių įgūdžių, bet ir pasiruošti veikti tarpkultūrinėje, globalioje verslo aplinkoje.
Magistrantūros lygmeniu MRU Sūduvos akademijoje siūlomos „Viešojo administravimo“ ir „Socialinio darbo“ studijos, skirtos jau dirbantiems specialistams, kurie siekia plėsti profesinį lauką ar kelti kvalifikaciją savo srityje. Taip pat 2026 m. ketinama pradėti „Finansų valdymo“, „Vadybos mokykloje“ ir „Švietimo vadovų studijas“ (MPA).
Svarbu ir tai, kad šios programos neužsidaro akademiniame rate. Nuo pirmųjų studijų mėnesių studentai bus įtraukiami į vietos praktikas, tyrimus, projektus, mentorystes. Taip kuriamas žinių ir praktinės veiklos tęstinumas, padėsiantis regionui kurti savarankišką, į ateitį orientuotą kompetencijų bazę.
Viena ryškiausių šio projekto dimensijų – atsakas į ilgalaikę regionų tuštėjimo tendenciją, kai dėl švietimo, paslaugų ir investicijų trūkumo mažieji miestai praranda savo augimo impulsą. Švietimo decentralizacija čia veikia ne kaip simbolinis gestas, o kaip sąmoningai pasirinktų sprendimų strategija. Marijampolė – miestas, kuriame ši strategija pradeda veikti praktiškai.
„Visi suprantame regionų svarbą ateities Lietuvai ir Lietuvos konkurencingumui tarptautinėje erdvėje. Marijampolė dėl geopolitinės padėties turi daug nerimo, bet ir daug galimybių. Kaip universitetas, matome dideles regiono plėtros perspektyvas. MRU papildys Sūduvos regiono plėtros strategiją mokslo ir inovacijų elementu“, – teigia prof. dr. I. Žalėnienė.
Prie edukacinės logikos dera ir infrastruktūrinis proveržis – jau 2026 m. duris atvers renovuotas MRU Sūduvos akademijos pastatas, aprūpintas ne mažiau nei keturiolika auditorijų, 3D auditorija, interaktyvia vaizdo studija, STEAM laboratorijomis bei šiuolaikinėmis mokymosi ir poilsio zonomis. Visa aplinka bus pritaikyta ir studentams su negalia – tai praktinis įtraukties politikos įgyvendinimas.
Be to, MRU nuosekliai plėtoja mokymosi visą gyvenimą strategiją. Dauguma programų tęstinės – jos atviros ne tik abiturientams, bet ir tiems, kurie nori kelti kvalifikaciją, keisti profesinę kryptį ar tiesiog grįžti į akademinę aplinką. Tai žinutė ne tik jauniems, bet ir suaugusiems žmonėms: mokslas čia ne nutolęs, o pasiekiamas.
Todėl MRU Sūduvos akademija nėra tik dar vienas švietimo padalinys regionuose. Tai įrodymas, kad universitetas gali tapti organiška regiono vystymosi dalimi – partneriu, kuris ne tik suteikia išsilavinimą, bet ir formuoja vietos pažangos kryptį. Tai institucinis pasitikėjimas tuo, kad žinios, grindžiamos konkrečios vietovės poreikiais, bendruomenės balsu ir kontekstu, gali būti veiksmingesnės nei universalūs, visiems vienodai taikomi švietimo modeliai.
Švietimas, ypač regioninis, svarbus ne tik dėl diplomo. Jis atneša struktūrinių pokyčių, kurie lemia, ar jauni žmonės norės likti, ar verslai ras darbuotojų, ar sprendimų priėmėjai turės kompetentingų žmonių šalia savęs. Jei MRU Sūduvos akademijai pavyks tapti šios grandinės dalimi, tai bus reikšminga žinia visai Lietuvai.
