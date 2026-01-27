Neįtikėtina situacija Kaune: 20 kilometrų atstumą įveikė beveik per 2 val.

Minusinė temperatūra ir iš karto ledu virstantys lietaus lašai, šaligatvius bei kelius paverčiantys milžiniškomis čiuožyklomis. Visa tai tapo neeiliniu išbandymu Kauno priemiesčių gyventojams.
Apie tai, kaip šį rytą gimnazistė dukra keliavo iš Kauno pašonėje esančio Kačerginės miestelio į Kauno centrą, pasidalino „Delfi“ skaitytojas.
„Šį rytą buvo pasiektas tikrų tikriausias greičio antirekordas, priemiestinis 157-ojo maršruto autobusas 18-20 kilometrų atstumą įveikė net per 1.50 val. Išvykusi 7 val., prie mokyklos miesto centre dukra buvo 8.50 val.“, – pasakojo skaitytojas.
Jis minėjo, kad paprastai ši kelio atkarpa įveikiama per 30 min. važiuojant automobiliu, priemiestinis autobusas važiuoja apie 40 min.
„Šį kartą milžiniškos spūstys susidarė Šakių plente, prie Ringaudų gyvenvietės, kur įrengta gana mažo pralaidumo žiedinė sankryža.
Tokių situacijų, kai 20 kilometrų atstumą autobusas įveikia ilgiau nei per valandą, pasitaiko ne taip jau ir retai. O šis rytas buvo tikrai išskirtinis – tikras greičio antirekordas, beveik 2 valandas, iki Vilniaus galima greičiau nuvažiuoti“, – pastebėjo „Delfi“ skaitytojas.
Jis patikslino, kad dukra vyko į antrą pamoką, tad spėjo laiku.
„Jeigu tokios oro sąlygos bus ir vėliau, gal mokymo įstaigos galėtų apsvarstyti galimybę taikyti mišrų mokymą“, – mąstė skaitytojas.
Pirmadienį Lietuvoje prasidėjusios lijundros tęsis ir antradienį, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Vytautas Sakalauskas. Todėl, pasak jo, eismo sąlygos šalyje ir toliau išliks sudėtingos.
„Dažnai būna, kad sulaukus lijundrų iš paskos seka teigiamos temperatūros, ledas ištirpsta, tačiau šįkart, deja, to neįvyks, nes šiluma Lietuvos beveik ir nepasieks. (...) Vietomis vėl bus lijundra ir nuo vakar dienos laikysis plikledis, o Pietų Lietuvoje, kur krituliai, kur lijundra, susidarys ir sudėtinis apšalas. Eismo sąlygos ir pėstiesiems, ir vairuotojams tikrai bus nepalankios“, – LRT radijui antradienį naujausia prognoze dalijosi V. Sakalauskas.
Sinoptikas pažymėjo, kad antradienio dieną pietiniame šalies pakraštyje, apie Druskininkus, truputį bus šilčiau.
„Temperatūra įdienojus bus apie 0, o likusioje Lietuvos dalyje laikysis neigiama temperatūra – bus 0–5, kai kuriuose šiauriniuose rajonuose išliks ir 6–8 laipsniai šalčio. Ir vėl palankios sąlygos lijundroms. Tiesa, jų bus šiek tiek mažiau“, – sakė jis.
