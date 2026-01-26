Lietuvoje – sudėtingos sąlygos: įspėja ir vairuotojus, ir pėsčiuosius

„Kelininkai dirba tam, kad kiek įmanoma sumažintų vyraujančių reiškinių žalą eismo dalyviams. Deja, bet visiškai užbėgti gamtos reiškiniams už akių nėra įmanoma. Skelbiama, kad ir kitose šalyse, pavyzdžiui Lenkijoje, jau susiduriama su skaudžiais lijundros padariniais. Primenama, kad žiema gali būti labai graži, bet jos reiškiniai — klastingi. Vyraujant lijundrai, ledas susidaro akimirksniu. Tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems rekomenduojama įsivertinti kelionių būtinybę. Jei vis dėlto keliauti būtina — tai darykite su laiko atsarga, neskubėkite, stebėkite kitus eismo dalyvius“, – pirmadienio pavakarę pranešė specialistai.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad pietvakarinėje Lietuvos dalyje fiksuojama lijundra, o šis reiškinys pamažu plinta ir į kitas šalies vietoves. Tuo pačiu oro temperatūra siekia apie 5–7 laipsnius šalčio, todėl lietaus lašeliai, pasiekę žemės paviršių, beveik iš karto tampa ledu. Artimiausiomis valandomis augs apšalo sluoksnis.
„Po darbo keliaudami namo būkite ypač atsargūs ir atidūs. Pagrindinė taisyklė – neskubėkite“, – teigė sinoptikai.
Antradienio naktį krituliai (sniegas, šlapdriba), šiauriniuose rajonuose vietomis snigs smarkiai. Daug kur lijundra, plikledis. Pietų Lietuvoje kai kur rūkas, sudėtinis apšalas. Vėjas rytinių krypčių, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Žemiausia temperatūra 1–6 laipsniai šalčio. Dieną krituliai (sniegas, šlapdriba). Vietomis lijundra, plikledis. Pietų Lietuvoje kai kur sudėtinis apšalas. Vėjas rytų, šiaurės rytų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 0–5 laipsniai šalčio.
Trečiadienį daug kur krituliai, vyraus sniegas, kai kur smarkus. Vietomis lijundra, plikledis, pietiniuose rajonuose kai kur rūkas, sudėtinis apšalas. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį ir dieną 0–5, kai kur šiauriniuose rajonuose iki 8 laipsnių šalčio.
Ketvirtadienio naktį vietomis truputį pasnigs, dieną be žymesnio sniego. Kai kur plikledis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pietiniuose rajonuose kai kur 6–9 laipsniai šalčio, dieną 9–14, kai kur 5–8 laipsniai šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 26 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, iki 10 cm per parą. Rytinėje dalyje, vietomis, kritimas iki 23 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Sausio 26–28 dienomis į šalį atkeliavus atlydžiui, ledas kai kur tirps vietoje, jo paviršiuje atsiras vandens.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų. Informaciją apie išmatuotą ledo storį rasite čia.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi! Daugiau naudingos informacijos rasite čia.
Kuršių marios užšalusios, ties Nida ir Vente ledo storis 23–28 cm.
