Klaipėdos apskrityje – lijundra: vairuotojai raginami neskubėti

Lijundra – tai reiškinys, kai lietus krinta ant šaltesnių paviršių ir akimirksniu užšąla, juos padengdamas plonu, itin slidžiu ledo sluoksniu.
Prašoma būti itin atidiems: vairuotojams rekomenduojama rinktis saugų greitį, laikytis didesnio atstumo ir vengti staigių manevrų, o pėstiesiems – dėvėti neslystančią avalynę bei ypač saugotis laiptų ir nuožulnių vietų.
Esant galimybei ir nesant būtinybės, patariama susilaikyti nuo nebūtinų kelionių automobiliu ar išėjimo į lauką.
„Pietvakarinėje Lietuvos dalyje fiksuojama lijundra. Reiškinys pamažu plinta ir į kitas šalies vietoves. Tuo metu oro temperatūra siekia apie 5–7 laipsnius šalčio, todėl lietaus lašeliai, pasiekę žemės paviršių, beveik iš karto tampa ledu. Artimiausiomis valandomis augs apšalo sluoksnis. Po darbo keliaudami namo būkite ypač atsargūs ir atidūs. Pagrindinė taisyklė – neskubėkite“, – patarimais dalijosi Meteo.lt.
Sausio 27 dieną, antradienį, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose sniegas maišysis su šlapdriba, daug kur laikysis lijundra. Vėjas rytinių krypčių naktį 7–12 m/s. Naktį ir dieną Klaipėdos apskrityje temperatūra sieks 3–5 laipsnius šalčio.
Krituliai artimiausią naktį:
