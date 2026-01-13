Įtempta situacija keliuose: kelininkai įspėja dėl plikledžio

Apie kelių priežiūrą snieguotomis dienomis pasakojo AB „Kelių priežiūra“ atstovė Gintarė Žilinskienė.
– Visų pirma, kas šiuo metu vyksta Lietuvoje? Ar ekstremali situacija vis dar išlieka ir kurie regionai šiuo metu yra problemiškiausi?
– Iš tikrųjų žiemos sąlygos išlieka beveik visoje šalyje. Šie reiškiniai keliauja per visą Lietuvą, todėl kelininkai darbo turi tikrai visoje šalyje. Artimiausiomis dienomis pamažu pereiname į šaltesnių temperatūrų laikotarpį. Tai bus papildomi iššūkiai, todėl vairuotojams reikėtų išlaikyti didelį budrumą. Plikledis pavojingas tuo, kad gali susidaryti labai netikėtai ir tapti nemalonia staigmena kelyje.
– O kaip kelininkai susitvarko su darbu?
– Darbus kartojome ne po vieną ir ne po du kartus tuose pačiuose keliuose. Naudojome barstytuvus, traktorius, greiderius žvyrkeliams – visą įmanomą techniką leidome į kelius. Šis sezonas išskirtinis tuo, kad po 10 metų kelininkams vėl teko naudoti sniego rotorius – techniką, kuri surenka sniegą ir meta jį į laukus. To prireikė todėl, kad kelkraščiuose susikaupė itin dideli sniego kiekiai, kurie artimiausiu metu nenutirps ir, esant šalnoms, gali tapti pavojingi. Todėl pastarosiomis dienomis šį sniegą aktyviai šaliname su prietaisais, kurie, galima sakyti, buvo pamiršti.
– Ar tokiose situacijose galėtų pasitarnauti sniegtvorės ir ar svarstoma apie jų įrengimą?
– Taip, tai yra svarstoma. Vis daugiau kalbame apie tokių priemonių įrengimą. Tai nėra universali priemonė, tinkanti visur, tačiau naudinga atvirose vietovėse ar tam tikruose regionuose, kur vėjas suneša daug sniego į kelius. Šiuo metu svarstome, kur būtų efektyviausia įrengti tokias priemones.
– Vairuotojai turi galimybę pasitikrinti, kur šiuo metu juda technika, kurie keliai jau nuvalyti ir kur planuojama valyti artimiausiu metu. Gal galite priminti, kur tą informaciją rasti ir ar vairuotojai gali pranešti apie ypač sudėtingas eismo sąlygas?
– Viena iš naudingiausių priemonių – interneto svetainė darbai.keliuprieziura.lt. Tai interaktyvus žemėlapis, pasiekiamas visiems, kuriame galima matyti, kada technika važiavo, kada planuoja važiuoti, kiek sunaudota medžiagų. Planuojant keliones tokiu metu, tai labai naudingas įrankis. Taip pat esame dėkingi gyventojams ir eismo dalyviams, kurie dalijasi informacija apie situaciją keliuose. Tai galima padaryti telefonu 1871, taip pat užpildant nemokamą pranešimo formą interneto svetainėje keliuprieziura.lt. Dar vienas, naujesnis būdas – žymėti kliūtis navigacijos programėlėje „Waze“. Visa ši informacija iš karto patenka į kelininkų darbų organizavimo sistemas.
