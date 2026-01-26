Lietuvoje – itin pavojingas reiškinys: įvardijo, kuriose vietovėse svarbu ypač pasisaugoti

Kodėl lijundra tokia pavojinga?
Kelio danga akimirksniu gali pasidengti ledu.
Stabdymo kelias gali tapti reikšmingai ilgesnis.
Ledas padengia ne tik kelius, bet ir takus bei šaligatvius.
„Kelininkai nepertraukiamai tęsia darbus valstybinės reikšmės keliuose. Barstomos slidumą mažinančios medžiagos, šalinamos pavojingos sniego sankaupos. Praėjusią parą dirbo 173 mechanizmai, kurie nuvažiavo 13 996 kilometrus ir panaudojo 788 tonas druskos. Šiandien telkiamos dar didesnės pajėgos – kaip ir savaitgalį, baigus darbus I–III priežiūros lygio keliuose, technika keliaus į IV–V priežiūros lygio rajoninius bei kelius su žvyro danga. Nepaisant dedamų pastangų, tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems būtinas atidumas ir budrumas. Prašoma įsivertinti kelionių būtinybę, o tokiai esant — kelionei skirti daugiau laiko, neskubėti“, – teigė specialistai.
Meteorologas Gytis Valaika mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė, kad savaitės pradžia daug kur bus slidi. „Virš šaltos žemės užslinks šiltas ir drėgnas oras. Lietaus lašai kris ant šaltos žemės, todėl prognozuojama lijundra. Pietų Lietuvoje lijundra bus intensyviausia. Pavojingiausias laikas – pirmadienio vakaras, naktis iš pirmadienio į antradienį ir antradienio rytas. Didžiausio lijundros pavojaus žemėlapis atrodo štai taip. Kuo raudona spalva žemėlapyje ryškesnė ir tamsesnė, tuo lijundra gali pridaryti daugiau eibių. Kitur Lietuvoje vyraus sniegas ir šlapdriba, bet lijundra irgi gali pasitaikyti. Bendrai imant – kritulių mišrainė. Dar vienas žiemos išbandymas. Linkiu neišsisukti rankų ir kojų“, – rašė meteorologas.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, antradienio naktį krituliai (sniegas, šlapdriba), šiauriniuose rajonuose vietomis snigs smarkiai. Daug kur lijundra, plikledis. Pietų Lietuvoje kai kur rūkas, sudėtinis apšalas. Vėjas rytinių krypčių, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Žemiausia temperatūra 1–6 laipsniai šalčio. Dieną krituliai (sniegas, šlapdriba). Vietomis lijundra, plikledis. Pietų Lietuvoje kai kur sudėtinis apšalas. Vėjas rytų, šiaurės rytų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 0–5 laipsniai šalčio.
Trečiadienį daug kur krituliai, vyraus sniegas, kai kur smarkus. Vietomis lijundra, plikledis, pietiniuose rajonuose kai kur rūkas, sudėtinis apšalas. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį ir dieną 0–5, kai kur šiauriniuose rajonuose iki 8 laipsnių šalčio.
Ketvirtadienio naktį vietomis truputį pasnigs, dieną be žymesnio sniego. Kai kur plikledis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pietiniuose rajonuose kai kur 6–9 laipsniai šalčio, dieną 9–14, kai kur 5–8 laipsniai šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 26 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, iki 10 cm per parą. Rytinėje dalyje, vietomis, kritimas iki 23 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Sausio 26–28 dienomis į šalį atkeliavus atlydžiui, ledas kai kur tirps vietoje, jo paviršiuje atsiras vandens.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų. Informaciją apie išmatuotą ledo storį rasite čia.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Kuršių marios užšalusios, ties Nida ir Vente ledo storis 23–28 cm.
Naujausi komentarai