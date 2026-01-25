 Kelininkai: eismo sąlygas gali sunkinti plikledis

Kelininkai: eismo sąlygas gali sunkinti plikledis

2026-01-25 22:58
BNS inf.

Antradienį Lietuvoje šalčio bus mažiau, tačiau formuosis pavojingas reiškinys – lijundra, perspėja kelininkai. Pasak jų, tiek keliuose, tiek ant šaligatvių formuosis plikledis.

Kelininkai: eismo sąlygas gali sunkinti plikledis / G. Skaraitienės/ BNS nuotr.

Kaip pranešė bendrovė „Kelių priežiūra“, visą savaitgalį buvo ruošiamasi artėjantiems orų pokyčiams. Darbai atlikti ne tik intensyviausio eismo, bet ir rajoniniuose keliuose bei žvyrkeliuose. Šalintas sniegas, platintos važiuojamosios dalys, valytos vandens nutekėjimo sistemos.

Vairuotojai raginami atsižvelgti į kelio dangos būklę, skirti daugiau laiko kelionėms, rinktis saugų greit, išlaikyti saugų atstumą nuo kitų transporto priemonių, stebėti pėsčiuosius. Išlaikyti budrumą raginami ir pėstieji.

