Lietuvoje – pirmoji šalčio auka

„Labai myliu žiemą, labai faina“, – teigė moteris.
Sekmadienio vakarą iki 18 val. dar buvo ruduo. Rodos, per pusvalandį miestas pasidengė 4 cm storio sniego danga.
„Griuvau jau kelis kartus“, – sakė pašnekovas.
Medikai žiemai jau ruošiasi. Vos paspaudžia šaltis, ligonines užplūsta įvairias traumas patyrę gyventojai.
„Ypač tokiu metu, kai būna po plikledžio, lijundros arba sniegelio, kuris pasninga ir nesimato žmonėms, kur kojas statyti, ir griūna. Griūdami susitrenkia galūnes, jos lūžta, patempia“, – kalbėjo GMP tarnybos atstovas Tomas Bagdonas.
Pirmadienio naktį užfiksuota žemiausia temperatūra šį sezoną. Įprastai vieni didžiausių šalčių pastebimi Varėnoje, tačiau šįkart termometrų stulpelis žemiau krito Rietave – iki 10 laipsnių šalčio.
„Šalta, šalta, labai šalta, bet ir Italijoje dabar šalta“, – tvirtino vyras.
Bet šaltis jau pareikalavo aukų. Šiauliuose, lauke prie parduotuvės gulintį vyrą pastebėjo praeiviai. Jis ten galėjo praleisti visą naktį.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Atvežtas sekmadienį kritiškai sušalęs pacientas. Jau buvo atvežtas be gyvybės ženklų“, – pasakojo Šiaulių skubiosios medicinos pagalbos slaugytojas Darius Adomavičius.
Prieš porą dienų greitosios medikai išgelbėjo sušalusio vilniečio gyvybę.
„Medikai konstatavo, kad iš tikrųjų žmogui yra hipotermija, tai yra viso kūno atšalimas. Jo vidutinė kūno temperatūra buvo kiek daugiau nei 30 laipsnių“, – teigė GMP tarnybos atstovas.
Medikai neslepia, kad neretai tokių nušalimų priežastys – alkoholis. Į reanimaciją dažnai atvežami nuolatinės gyvenamos vietos neturintys žmonės.
„Apsvaigęs pacientas nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų nejaučia to šalčio tol, kol jis nepakenkia“, – nurodė Šiaulių skubiosios medicinos pagalbos slaugytojas D. Adomavičius.
Vos kelios valandos sušalus gali būti kritinės.
„Pamačius gulintį šaltu periodu metu būtinai skambinti 112, prieiti, pakalbinti, ar jis sąmoningas“, – kalbėjo T. Bagdonas.
Toks sniegas – tik apšilimas, nes antroje savaitės pusėje dalį Lietuvos gali užkloti iki 15 cm storio sniego danga.
„Smagu, pasiilgome, praeitais nelabai turėjome“, – sakė pašnekovė.
Vis dėlto sinoptikas ragina pasisaugoti tiek pėsčiuosius, tiek vairuotojus. Orai nuo trečiadienio bus pavojingi.
„Pietryčių Lietuvoje ir centriniuose rajonuose snigs smarkiai ir apdrabos, sniego gali būti, lijundros, plikledžiai“, – nurodė V. Sakalauskas.
Po pernykščių skundų dėl perteklinio druskos naudojimo sostinės valdžia žada gatves barstyti druskos ir skaldelės mišiniu.
„Tikslas yra kuo mažiau, saikingiau, bet atsakingai, kad būtų ir gamtai gerai, ir dalyviams mieste“, – kalbėjo Vilniaus savivaldybės aplinkos skyriaus vedėjas Gintautas Runovičius.
Savaitgalį tikra žiema užklupo Lenkiją. Vietomis ten prisnigo ir iki pusmetrio.
