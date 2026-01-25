Žiemos audros metu elektros netekusių JAV vartotojų skaičius artėja prie 800 tūkst.

Didžiulė žiemos audra šiuo metu slenka nuo Teksaso link šalies šiaurės rytų, ir, anot duomenų, elektros neturinčių vartotojų skaičius toliau auga.
Daugiausia elektros neturinčių gyvenamųjų ir komercinių vartotojų buvo pietinėse Tenesio, Teksaso, Misisipės ir Luizianos valstijose – kiekvienoje iš jų po daugiau nei 100 tūkstančių.
Nusiaubusi šalies pietvakarių ir centrines sritis, audros sistema palietė tankiai apgyvendintas vidurio Atlanto ir šiaurės rytų valstijas sniegu bei lijundra, visoje šalyje įsitvirtinus stingdančio oro masei.
Meteorologijos tarnybos meteorologė Allison Santorelli (Alison Santoreli) interviu telefonu sakė, kad sekmadienio rytą įvairūs perspėjimai dėl žiemiškų orų galiojo apie 213 mln. žmonių.
Sunkiausia padėtis - Tenesyje, kur elektros neturi daugiau nei ketvirtis milijono vartotojų, o Teksase, Luizianoje ir Misisipėje be šviesos liko po daugiau nei 100 tūkst. klientų.
Skrydžių stebėjimo svetainės flightaware.com duomenimis, sekmadienį jau buvo atšaukta daugiau nei 10 tūkst. skrydžių, o dar 8 tūkst. atidėta. Kol kas labiausiai nukentėjo svarbiausios šalies vietos - Filadelfija, Vašingtonas, Rolis-Daramas Šiaurės Karolinoje, Niujorkas ir Naujasis Džersis.
Mažiausiai 20 valstijų ir JAV sostinė Vašingtonas paskelbė nepaprastąją padėtį, o tokių prašymų patvirtinti nepaprastąją padėtį turėtų išleisti ir daugiau valstijų.
Naujausi komentarai